Vožnja u kontrasmeru na srpskim auto-putevima postala je jedna od najopasnijih pojava u saobraćaju, a nadležni sada uvode nove sisteme upozorenja kako bi sprečili tragedije koje mogu da odnesu desetine života u samo nekoliko sekundi.

Poslednji incident na auto-putu „Miloš Veliki“, kada su čak dva vozača jurila u suprotnom smeru ka tunelu Laz, pokazao je koliko je situacija ozbiljna, ali i koliko savremena tehnologija može da spreči katastrofu.

Drama se dogodila rano ujutru na deonici Pakovraće–Požega, kada je jedan vozač nakon promašenog isključenja za Čačak napravio polukružno okretanje usred petlje Pakovraće i velikom brzinom krenuo preticajnom trakom pravo ka vozilima koja su dolazila iz suprotnog smera.

Sistem automatske detekcije incidenata odmah je registrovao opasnost, nakon čega je pokrenut hitan protokol bezbednosti.

Leva tunelska cev momentalno je zatvorena, a preko razglasa začulo se dramatično upozorenje:

„Upozorenje, vozilo u suprotnom smeru! Smanjite brzinu, zaustavite vozilo!“

Upravo ta reakcija sistema i zaposlenih u operativnom centru sprečila je moguću tragediju.

Tuneli pod stalnim nadzorom i posebnim pravilima

Prema pravilima JP „Putevi Srbije“, svi moderni tuneli duži od 500 metara moraju imati javni razglas i sisteme za automatsko prepoznavanje incidenata.

Nadzor se obavlja 24 časa dnevno iz posebnih operativno-upravljačkih centara, dok pravilnici nalažu da se u slučaju opasnosti saobraćaj automatski zaustavlja pomoću semafora, promenljivih znakova i blokade tunelskih cevi.

Stručnjaci upozoravaju da su incidenti u tunelima mnogo opasniji nego na otvorenom putu zbog panike, male mogućnosti manevrisanja i velikih brzina.

Zbog toga je ograničenje brzine u tunelima strogo definisano na 80 kilometara na sat, dok posebni znakovi poput upozorenja „pogrešan smer“ predstavljaju poslednji pokušaj da se vozač zaustavi pre ulaska u kontrasmer.

Snimci nadzornih kamera sada su predati Upravi saobraćajne policije radi procesuiranja odgovornih vozača.

MUP sprema veliku novinu na auto-putevima

Potpukovnik Uprave saobraćajne policije Dejan Stević najavio je da MUP razmatra dodatna hitna upozorenja na otvorenim deonicama auto-puteva.

„Autoputevi su puni kajrona ‘Puteva Srbije’ gde se daju obaveštenja. Razmišljamo o tome da odmah ide upozorenje ‘Opasnost, vozilo uočeno…’ čim se registruje vožnja u kontrasmeru“, rekao je Stević.

On je naveo da se razmatra i nemački model po kojem bi vozači automatski dobijali upozorenja preko radio-signala i navigacionih sistema čim se detektuje opasno vozilo.

Pored kamera i video-nadzora, u kontrolu saobraćaja uključena je i helikopterska jedinica MUP-a koja tokom vikenda prati stanje na najopterećenijim deonicama.

Posebnu pažnju izaziva i činjenica da policija koristi društvene mreže u otkrivanju bahatih vozača.

Prema podacima MUP-a, samo tokom prošle godine policija je čak 47 puta reagovala na osnovu snimaka objavljenih na TikToku i drugim mrežama.

Nadležni upozoravaju da je vožnja u kontrasmeru jedna od najopasnijih stvari koje vozač može da uradi i apelovali su na građane da poštuju propise jer su „pred vozačima u kontrasmeru svi ugroženi“.