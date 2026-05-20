Ratne letelice Su-35 i Su-27 približile su se nenaoružanom avionu grupe Rivet Džoint RAF-a tokom rutinskog leta u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo, prenosi Skaj njuz.

Navodno, Su-35 je leteo dovoljno blizu da aktivira sisteme za vanredne situacije aviona, uključujući i onemogućavanje autopilota.

Ministarstvo odbrane i Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije osudili su "opasno i neprihvatljivo ponašanje" u žalbi uručenoj ruskoj ambasadi, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

"Ovaj incident je još jedan primer opasnog i neprihvatljivog ponašanja ruskih pilota prema nenaoružanom avionu koji leti u međunarodnom vazdušnom prostoru. Ove akcije stvaraju ozbiljan rizik od nesreća i potencijalne eskalacije. Želeo bih da odam priznanje izuzetnom profesionalizmu i hrabrosti posade RAF-a koja je nastavila svoju misiju uprkos ovim opasnim akcijama", rekao je minsitar odbrane Velike Britanije Džon Hili.