Dolazak ruskog predsednika Vladimira Putina u Peking izazvao je ogromnu pažnju kineske javnosti, ali ovog puta fokus nije bio samo na politici i odnosima Moskve i Pekinga, već i na predsedničkom avionu Il-96-300PU, koji kineski mediji nazivaju „Leteći Kremlj“.

Kineski portal NetEase objavio je detaljnu analizu ruske predsedničke letelice, navodeći da avion poseduje sisteme zaštite predviđene čak i za scenario nuklearnog sukoba.

Prema pisanju kineskog medija, upravo kombinacija spoljne skromnosti i izuzetno sofisticirane tehnologije ostavila je snažan utisak na kineske čitaoce.

Za razliku od američkog „Air Force One“, koji je globalni simbol moći Vašingtona, ruski Il-96-300PU na prvi pogled izgleda kao običan putnički avion.

Međutim, kako navodi NetEase, iza te nenametljive spoljašnjosti krije se jedna od najzaštićenijih letelica na svetu.

„Leteći Kremlj“ povezan sa svetom i tokom nuklearnog udara

Kineski portal tvrdi da je avion opremljen zatvorenim komunikacionim sistemom koji funkcioniše preko vojnih satelita, omogućavajući predsedniku Rusije da održava kontakt sa bilo kojom tačkom na planeti čak i tokom leta na visini do 13.000 metara.

Navodi se da su moguće i video-konferencije visoke rezolucije, kao i direktni prenosi tokom leta.

Posebnu pažnju izazvale su informacije o autonomiji aviona. Il-96-300PU može bez sletanja da pređe čak 14.000 kilometara, što mu omogućava letove gotovo do bilo kog dela sveta bez dopune goriva.

NetEase podseća da je letelica razvijana još tokom Hladnog rata, u vreme kada su odnosi Sovjetskog Saveza i SAD bili na ivici otvorenog sukoba.

Upravo zbog toga su u konstrukciju ugrađeni sistemi zaštite namenjeni ekstremnim ratnim scenarijima.

Prema tvrdnjama kineskog portala, posebno zaštićeni delovi uključuju pilotsku kabinu, predsednički salon i komunikacioni centar.

Zaštita od nuklearne eksplozije i raketnih udara

U analizi se navodi da avion može da izdrži elektromagnetne impulse i jonizujuće zračenje koje nastaje tokom nuklearne eksplozije.

Pored toga, letelica poseduje sisteme radio-elektronske borbe koji mogu ometati sisteme navođenja raketa i menjati njihove putanje.

NetEase tvrdi i da su pojedini delovi konstrukcije projektovani tako da pruže zaštitu od gelera i pogodaka malokalibarskih probojnih projektila.

Upravo zbog toga kineski autori opisuju ruski predsednički avion kao jedinstvenu kombinaciju napredne vojne tehnologije i spoljne uzdržanosti.

Analitičari ocenjuju da ogromna pažnja kineske javnosti prema ovoj letelici dolazi u trenutku kada vojna tehnologija, bezbednost i geopolitičko rivalstvo ponovo postaju centralne teme svetske politike.

Zbog toga je Putinov dolazak u Peking, ali i sam avion kojim je stigao, dobio mnogo šire značenje od obične državne posete.