Sukobi unutar blokaderskog pokreta postaju sve vidljiviji, a društvene mreže poslednjih dana gore od međusobnih optužbi, prozivki i otvorenog rata između različitih frakcija koje su do juče zajedno nastupale protiv vlasti.

Najnovija objava koja kruži mrežama dodatno je razotkrila duboke podele među Ðilasovim blokaderima i pojedinim grupama sa fakulteta, a mnogi tvrde da je maska konačno pala.

„Savršena paradigma studentskog pokreta“

Na društvenim mrežama pojavila se objava u kojoj se ironično opisuje sastav blokaderskog „studentskog ansambla“.

U objavi se navodi:

– Sin lokalnog SNS-ovca

– Poverenik jedne stranke

– Studentkinja od 35 godina

– I jedna prava studentkinja

Ovakva poruka izazvala je lavinu komentara i dodatno otvorila pitanje ko danas zaista predstavlja studentski bunt, a ko koristi blokade za političko pozicioniranje i ličnu promociju.

Blokaderi krenuli jedni na druge

Dok su mesecima pokušavali da ostave utisak jedinstva, sada sve češće izlaze na videlo sukobi između političkih aktivista, opozicionih struktura i pojedinih grupa sa fakulteta.

Na društvenim mrežama već danima traje međusobno optuživanje za izdaju, infiltraciju, političke veze i pokušaje preuzimanja protesta.

Mnogi komentarišu da je upravo to pokazalo koliko je čitava priča bila politički kontrolisana od samog početka.

Đilasova senka nad protestima

Protivnici blokada tvrde da su protesti odavno izgubili bilo kakav autentični studentski karakter i da su postali prostor za obračun različitih opozicionih grupa.

Sve češće se pominju veze pojedinih organizatora sa opozicionim partijama, lokalnim političarima i aktivistima koji godinama deluju na političkoj sceni.

Zbog toga se među samim blokaderima pojavljuje nervoza i međusobno nepoverenje.

Pucaju odnosi unutar pokreta

Analitičari ocenjuju da su podele očekivane jer protesti bez jasnog cilja i strukture vrlo brzo prerastaju u borbu za dominaciju i politički uticaj.

Posebno je problematično to što se sada otvoreno postavlja pitanje ko zapravo govori u ime studenata i koliko među organizatorima uopšte ima stvarnih studenata.

Na društvenim mrežama mnogi već komentarišu da se blokaderski pokret pretvara u haotičan politički sukob bez kontrole.