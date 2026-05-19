Muškarac je pred punom baštom restorana kleknuo i zaprosio devojku, očekujući emotivan trenutak i aplauz gostiju. Međutim, usledio je potpuni šok.

Jedno "ne" promenilo sve

Dok su prisutni čekali odgovor, devojka je odbila prosidbu i pokušala da povuče ruku.

Samo nekoliko sekundi kasnije situacija je eskalirala na jeziv način.

Prema snimcima sa nadzornih kamera, muškarac je izgubio kontrolu i udario devojku pesnicom u lice pred svim gostima restorana.

Nastao haos među gostima

Od siline udarca devojka je izgubila ravnotežu i pala, dok su prisutni u neverici počeli da viču i pokušavaju da zaustave napad.

Nekoliko ljudi odmah je pritrčalo kako bi sprečilo dalje nasilje, a scena je izazvala potpuni šok među gostima.

Umesto aplauza i slavlja, restoranom su odjekivali povici i panika.

Policija odmah reagovala

Prema navodima stranih medija, policija je ubrzo stigla na lice mesta i privela muškarca, identifikovanog kao Kaleb Mendoza.

Tužilaštvo je potom zatražilo pritvor od devet meseci zbog ozbiljnosti dela koje je okarakterisano kao napad na ženu.

Snimak izazvao lavinu reakcija

Video incidenta ubrzo se proširio društvenim mrežama i izazvao burne komentare širom sveta.

Mnogi korisnici napisali su:

„Očigledno je znala zašto ga odbija“

„Spasila se“

„Ovo je jezivo“

„Pravo lice pokazao je za nekoliko sekundi“

Snimak i dalje kruži internetom, a ljudi ne prestaju da komentarišu jezivu transformaciju romantičnog trenutka u scenu nasilja.