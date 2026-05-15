Specijalisti Glavne obaveštajne uprave došli su do dokumenata koji ukazuju na to da Rusi pripremaju nove raketne i bespilotne napade na Ukrajinu, a među njima je skoro 20 političkih centara i vojnih punktova, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

- Specijalisti GUR-a Ministarstva odbrane dobili su dokumenta koja ukazuju na to da Rusi pripremaju nove raketne i dronske udare na Ukrajinu, posebno, kako navode na centre za donošenje odluka. Među njima je skoro dvadesetak političkih centara i vojnih punktova - napisao je Zelenski u Telegram objavi nakon sastanka sa načelnicima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, Generalne direkcije Ministarstva odbrane i službe bezbednosti, prenosi Ukrinform.

Zelenski je napomenuo da je "ukrajinska strana primila k znanju ovu informaciju", dodajući da vredi napomenuti ruskom rukovodstvu da "Ukrajina nije Rusija".

Odgovor Kijeva Moskvi: Ukrajinski narod je neustrašiv i nepobediv

- Za razliku od zemlje agresora, gde postoji jasan autor ovog rata i njegovo dugogodišnje okruženje koje obezbeđuje njegovu distancu od stvarnosti, izvor zaštite Ukrajine je spremnost ukrajinskog naroda da se bori za svoju nezavisnost i sopstvenu nezavisnu državu - rekao je on.

Naglasio je da Ukrajinci "zaslužuju svoj suverenitet" baš kao i svaka druga nacija, kao i da narod "ne može biti poražen".

"Rusija treba da okonča svoj rat i pregovara o pristojnom miru, a ne da traži nešto drugo čime će da zastraši Ukrajinu". Predsednik je izvestio i da je na sastanku razgovarano o definisanju ciljeva za dalje dugoročne sankcije protiv Rusije zbog rata i udara nau ukrajinske gradove i sela.

Odmazda za zločine: Ukrajina udara na rusku naftnu industriju i vojnu proizvodnju

- Ukrajina neće ostaviti svaki od udara koji oduzumaju živote naših ljudi bez posledica po agresora.Sasvim smo s pravom odgovorni za rusku naftnu industriju, vojnu proizvoidnju i one pojedince koji direktno čine ratne zločine protiv Ukrajine - rekao je Zelenski.

Broj poginulih u napadu ruskih trupa na Kijev 14. maja porastao je na 24 osobe, piše Ukrinform.