Grčki istražitelji veruju da je vojni dron pronađen prošle sedmice na grčkom ostrvu Lefkada skrenuo sa kursa zbog tehničkog kvara i da verovatno nije prešao veliku udaljenost, izjavili su danas bezbednosni izvori.

Dron natovaren eksplozivom, za koji Grčka tvrdi da je ukrajinski, što je Kijev zvanično negirao, pronašli su ribari na obali ostrva Lefkada 7. maja, što je izazvalo diplomatske tenzije između Atine i Kijeva, prenosi Rojters.

Grčke obaveštajne i vojne jedinice analiziraju dron, rastavljaju ga i koriste metod obrnutog inženjeringa kako bi utvrdile njegove karakteristike.

Istražitelji, takođe, ispituju njegove metapodatke kako bi utvrdili njegovu misiju i da li je lansiran sa matičnog broda ili sa kopna, potencijalno čak iz Libije preko Mediterana.

Jedan bezbednosni izvor naveo je da dron verovatno nije stigao do cilja nakon što je izgubio orijentaciju usled tehničkog kvara.

"Ovaj problem je veoma ozbiljan. Ovo plovilo... bilo je natovareno eksplozivom i ugrožavalo je bezbednost plovidbe. Ne želim ni da pomislim šta bi značilo da se putnički ili bilo koji drugi brod sudario sa tim dronom", rekao je grčki ministar odbrane Nikos Dendias, insistirajući da je dron ukrajinski.

Preliminarni nalazi ukazuju da dron nije prešao veliku udaljenost, što čini manje verovatnim da je lansiran iz Libije, rekao je jedan bezbednosni izvor.

Drugi zvaničnik naveo je da su nivoi goriva ključni faktor u proceni, ali nije želeo da iznosi detalje.

Tehnička analiza je gotovo završena, a ostalo je još samo dešifrovanje određenih šifrovanih podataka, dodao je izvor.

Ukrajina je tokom protekle godine gađala tankere u Crnom moru i šire, uključujući i Mediteran, za koje tvrdi da pripadaju takozvanoj ruskoj "floti iz senke" - brodovima za koje Kijev kaže da pomažu Moskvi da zaobiđe sankcije i izvozi naftu kako bi finansirala rat u Ukrajini.

Grčka je o ovom pitanju obavestila Evropsku uniju.

Govoreći iz Brisela ove sedmice, grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis rekao je da je Atina spremna da podnese zvaničnu žalbu nakon završetka istrage.