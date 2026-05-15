"Mi smo čvrsto za proširenje zastupljenosti država globalne većine u Savetu bezbednosti UN i potvrđujemo podršku težnjama Brazila i Indije da dobiju 'stalno mesto'", rekao je Lavrov na sastanku Saveta ministara spoljnih poslova zemalja BRIKS-a u Nju Delhiju, prenose RIA Novosti.

"U širem smislu potrebna je reforma sekretarijata UN, uključujući kriterijume njegovog formiranja. U Povelji postoji samo jedan kriterijum - pravična geografska zastupljenost. On se ne poštuje", rekao je Lavrov.

"U ključnim međunarodnim institucijama, uključujući UN i Bretonvudski sistem - institucije koje su nastale u potpuno drugačijem odnosu snaga i dalje postoji dominacija država takozvanog istorijskog Zapada", rekao je Lavrov.

"Ove godine će se održati izbor novog generalnog sekretara. Njegova smena otvara realnu mogućnost za sređivanje stanja u UN. Ili bolje rečeno, daje određenu šansu. Svesni smo realnosti", rekao je Lavrov.

"Neprihvatljivo je kada takozvana 'sedmorka', na koju otpada manje od trećine svetske proizvodnje i dalje određuje politiku i praksu Bretonvudskih institucija, dok države BRIKS-a, koje stvaraju oko 40 odsto globalnog BDP-a, nemaju uporediv uticaj", istakao je Lavrov.

"Uzimajući u obzir kompleksnu prirodu pretnji međunarodnoj stabilnosti, posvećujemo posebnu pažnju jačanju saradnje u okviru BRIKS-a u borbi protiv terorizma i ekstremizma, korupcije, nezakonitog prometa droga i u oblasti bezbednosti informaciono-komunikacionih tehnologija. Takav zajednički rad je posebno aktuelan kada pojedine zemlje koriste te probleme kao izgovor za ekonomski, politički, pa i vojni pritisak na vlade koje im nisu po volji", naglasio je Lavrov.

"Vidimo sve veće razumevanje da BRIKS predstavlja tačku okupljanja snaga koje se zalažu za pravedniji multipolarni svetski poredak", rekao je Lavrov.

"U tom kontekstu važno je nastaviti formiranje mehanizama prekograničnih plaćanja otpornih na spoljne rizike, pre svega u nacionalnim valutama, kao i infrastrukture za jačanje međusobne trgovine", istakao je Lavrov.

Lavrov je prisustvovao dvodnevnom sastanku ministara spoljnih poslova zemalja BRIKS-a u Nju Delhiju, koji je danas završen.

BRIKS su 2006. godine osnovale Rusija, Kina, Indija i Brazil.

Južna Afrika se pridružila 2011. godine, Egipat, Etiopija, Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati 2024. godine, a Indonezija 2025. godine.