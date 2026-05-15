Prema računici ove agencije, ukrajinski dronovi su od januara do maja ove godine napali 16 ruskih rafinerija (neke i više puta), čime je iz pogona izbačeno oko 700.000 barela dnevno kapaciteta prerade.

Za poređenje, tokom istog perioda 2025. godine napadnuto je osam rafinerija.

U martu je kapacitet pogođenih primarnih jedinica prerade dostigao skoro 1 milion barela dnevno, a taj nivo je ponovo premašen i u aprilu.





Vanredo stanje u Rjazanju nakon napada dronova

U Rjazanju u Rusiji je proglašeno regionalno vanredno stanje nakon napada dronovima tokom noći u kojem je poginulo četvoro, a ranjeno 28 ljudi, saopštila je pres služba regionalne vlade.

"Odluka je doneta u vezi sa gubitkom života i štetom po zdravlje, delimičnim oštećenjem stambenih i drugih prostorija kao rezultatom uticaja vazdušnih udara 15. maja 2026. godine", navodi se u saopštenju.





Uništen ponos ruske avijacije

Ukrajinske Snage za bespilotne sisteme saopštile su da su tokom noćnog napada dronovima na vojni aerodrom u ruskom Jejsku uništile amfibijski avion Be-200 i oštetile helikopter Ka-27.

Komandant ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi izjavio je da su napad izveli operateri iz 1. zasebnog centra tih jedinica, a ukrajinska strana objavila je i snimke za koje tvrdi da prikazuju potpuno uništenje aviona Be-200.