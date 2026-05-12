Večiti predsednik bivše Jugoslavije je u svakom trenutku kada se svira naspram njega, a ovo su tri domaće zvezde kojima se posebno divio.

Čola, kao najveća pop zvezda ovih prostora, je iskreno voleo Tita. I on njega. To uopšte nije čudno: Zdravko Čolić je bio primer savršenog omladinca "socijalizma s ljudskim likom" : mlad, prav, može volu rep da isčupa, pomalo buntovan i moderno stilizovan, ali sve u granicama ukusa i spreman da potegne na prvim borbenim redovima ako zemlja ili poredak budu ugroženi. On je, kako se i sada čini, iskreno verovao u sistem i u njemu učestvovao, kao i miloni Jugoslovena do tada, čistog srca i ideološki ispravne duše.

Pevao je Josipu Brozu nekoliko puta, bio učesnik nekoliko sletova, a nakon njegove smrti, pre 43 godine, snimio i pesmu "Druže Tito miti se kunemo" kojom dokazuje svoju ideološku i ljudsku poziciju. Verovatno je zato, pored fenomenalnih vokalnih sposbnosti, ostao najveća muzička zvezda sa ovih prostora.

Neda Ukraden je bila poznata kao lepotica, a legende kažu da je maršal imao istančano oko za lepotu, baš kao i za sve druge stvari. Kao potvrda evo jednog pomalo zaboravljenog, ali neobičnog hita „Ovo nam je naša borba dala“ što nekako najbolje opisuje i Nedin odnos prema tadašnjoj politici. Maršal je koristio svaku priliku da uživa u kojoj bi mu Neda Ukraden zapevala!

Đorđe Balašević je, poput već toliko spominjanog Zdravka Čolića, savršen primer pravog omladinca koji se uklapa u politiku posle razlaza sa SSSR. Dok je Zdravko bio i vizuelni simbol propisanog savremenog omladinca spremnog za akciju bilo koje vrste Đole je više predstavljao genotip građana Autonomne pokrajine Vojvodine : nizak, ljubitelj suhomesnatih proizvoda i malo jače ishrane, simpatičan, pun šale i vrca – jednostavno pravi Lala. On je komponovao i najpoznatiju i najhitičniju pesmu o tadašnjem društveno-političkom sistemu „Računajte na nas“ koju je, po sopstvenom priznanju, napisao u vojsci i prezentovao najdražem vođi 1.oktobra 1978. pošto ga je video prvi put dokazavši da je Pinki pao u senu istorijske zbilje.

Ljubav Tita i Brege je kao odnos momka i devojke, gradskih faca, koji su iznad "ljubav i mržnja" odnosa. Oni se vole, poštuju, ali nekako je i za imidž jednog i za imidž drugog bolje da se prave da se ne vole do momenta kada i jednom i drugom to savršeno odgovara. Meteorski uspeh Bijelog dugmeta i histerija nalik onoj za Bitlse je nagnala Josipa Broza da izda poziv Bregi i kompaniji da mu sviraju za novu 1976. u Hrvatskom narodnom pozorištu. Iako su imali novogodišnji nastup u beogradskoj Hali sportova Brega je sve otkazao (navodno kukajući Bebeku da ga je Tito „zaje*ao za veliku lovu“) i otišao da predstavi svoju muziku Josipu Brozu koji je zbog glasnoće i nerazumevanja napustio nastup posle nekoliko minuta zajedno sa ostalim funkcionerima.