Ukrajinske vlasti su shvatile da više ne mogu da računaju na podršku Sjedinjenih Američkih Država nakon što je Vašington u aprilu produžio izuzeće od sankcija za rusku naftu, objavili su zapadni izvori, pozivajući se na dva ukrajinska zvaničnika.

List izveštava da su početkom aprila, neposredno pre isteka izuzeća od sankcija za rusku naftu, ukrajinski zvaničnici posetili Vašington i pozvali da se ono ne produžava.

Prema rečima dvojice ukrajinskih zvaničnika, Kijev je uveravan da će izuzeće isteći.

Međutim, Trampova administracija ga je umesto toga produžila, što je izazvalo negativnu reakciju ukrajinske strane.Uprkos nameri američke vlade da ponovo uvede sankcije Rusiji, Vašington je u aprilu izdao novu opštu dozvolu, koja važi do 16. maja. Američki ministar finansija Skot Besent objavio je 22. aprila da je više od deset zemalja zatražilo produženje.

Početkom marta, SAD su odobrile Indiji privremenu 30-dnevnu dozvolu za kupovinu ruske nafte sa tankera na moru.

Nju Delhi je to zatražio zbog eskalacije na energetskim tržištima izazvane vojnim sukobom na Bliskom istoku.

Od početka rata između SAD i Irana, napominju mediji, Ukrajina se sve više distancira od Vašingtona.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da američki pregovarači „nisu imali vremena za Ukrajinu“ i da ublažavanje sankcija na rusku naftu daje Kremlju „osećaj nekažnjivosti“.

Nakon što su SAD ukinule sankcije na rusku naftu, brojne zemlje su izrazile interesovanje za kupovinu energenata od Rusije. Mediji su pisali da su čak i američki partneri u Aziji počeli da proširuju kupovinu ruskih naftnih derivata.

Rusija se protivi zapadnim sankcijama, smatrajući ih nelegitimnim i neefikasnim.

Američki predsednik Donald Tramp počeo je sve češće da kritikuje Zelenskog kada govori o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Početkom marta, republikanac je izjavio da je ukrajinski lider jedina prepreka miru sa Rusijom. Istovremeno, američki predsednik poziva na dijalog sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

(Sputnjik)