Borac iz jedinice Orlan povređen je zbog detonacije drona Oružanih snaga Ukrajine u Belgorodskoj oblasti, rekao je guverner Vjačeslav Gladkov.

- Selo Nova Tavolžanka, Šebekinski okrug, je na udaru dronova Oružanih snaga Ukrajine.

Ranjen je borac iz jedinice Orlan. Kada je dron oboren uz naknadnu detonaciju, muškarac je zadobio minsko-eksplozivnu povredu i lakšu neprobojnu ranu u grudi - napisao je Gladkov na platformi Maks na kanalu, prenosi RIA Novosti.

Guverner je dodao da su njegove kolege odvezle žrtvu u centralnu okružnu bolnicu Šebekinski, gde su mu lekari pružili svu neophodnu pomoć. Borac će dalje lečenje nastaviti ambulantno.