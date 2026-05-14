Predsednik Rusije Vladimir Putin ponovo je uzdrmao svetsku javnost nakon posete Moskovskom institutu za termotehniku, jednom od ključnih centara ruske vojne industrije, odakle je poslao snažnu poruku da će Moskva nastaviti ubrzanu modernizaciju svojih strateških nuklearnih snaga.

Putin je tokom obraćanja naglasio da nuklearni arsenal ostaje „apsolutni prioritet“ Rusije i glavni garant bezbednosti zemlje u trenutku kada sukob sa Zapadom ulazi u novu, opasniju fazu.

Kako prenose ruski državni mediji, predsednik je posebno istakao da Rusija razvija sisteme sposobne da probiju sve postojeće i buduće protivraketne štitove.

– Razvoj nuklearnih snaga koje garantuju bezbednost Rusije i održavaju stratešku ravnotežu u svetu ostaje naš apsolutni prioritet – poručio je Putin.

Kremlj ubrzava modernizaciju nuklearnog arsenala

Putin je tokom posete pohvalio rezultate modernizacije ruske vojske, navodeći da je čak 95 odsto strateških nuklearnih snaga već opremljeno novim sistemima.

Posebno je naglasio značaj raketnih kompleksa poput „Jarsa“, „Bulave“ i hipersoničnog sistema „Avangard“, koji predstavljaju osnovu nove generacije ruskog nuklearnog štita.

Moskovski institut za termotehniku, poznat pod skraćenicom MIT, već decenijama predstavlja srce razvoja ruskih strateških raketnih sistema. Institut je tokom sovjetske i ruske istorije razvio više od 70 raketnih projekata, uključujući i najpoznatije interkontinentalne projektile.

Stručnjaci navode da je upravo razvoj mobilnih sistema poput „Topolja“ omogućio Sovjetskom Savezu, a kasnije i Rusiji, da sakrije nuklearne projektile širom ogromnih sibirskih prostora i time oteža njihovo uništavanje u slučaju rata.

„Jars“, „Avangard“ i „Sarmat“: Oružje koje izaziva strah na Zapadu

Jedan od ključnih sistema o kojima je Putin govorio jeste RS-24 „Jars“, interkontinentalna balistička raketa dometa većeg od 11.000 kilometara.

Ovaj sistem može da nosi više nezavisno navođenih bojevih glava, što znači da jednom raketom može pogoditi više različitih ciljeva. Ruski vojni izvori tvrde da svaka glava ima razornu moć veću od 100 kilotona.

Pored „Jarsa“, Kremlj ubrzano razvija i hipersonični sistem „Avangard“, čije bojeve glave lete brzinom većom od 20 maha i praktično ih je nemoguće presresti postojećim sistemima protivraketne odbrane.

Veliku pažnju izaziva i interkontinentalna raketa „Sarmat“, naslednik sovjetskog sistema poznatog na Zapadu kao „Satana“. Putin je ranije tvrdio da ovaj projektil može probiti „svaki postojeći i budući štit“.

Ne treba zanemariti ni pomorsku komponentu ruske nuklearne trijade. Raketa „Bulava“, koja se lansira sa podmornica klase „Borej“, omogućava Rusiji mogućnost uzvratnog udara čak i u slučaju masovnog napada na kopnene baze.

Šta ova poruka znači za svet

Analitičari ocenjuju da Putin ovom posetom i izjavama šalje višeslojnu poruku Zapadu u trenutku kada rat u Ukrajini i sukobi sa NATO državama ulaze u novu fazu.

Pokazivanje modernizovanog nuklearnog arsenala ima za cilj da demonstrira da Rusija i dalje poseduje sposobnost odvraćanja i da neće dozvoliti stratešku dominaciju SAD i NATO-a.

Istovremeno, sve češće pominjanje hipersoničnog i interkontinentalnog naoružanja dodatno podiže strah od nove trke u naoružanju između velikih sila.

Dok Vašington i evropske države ubrzano jačaju vojna ulaganja, Kremlj očigledno želi da pokaže da i dalje drži jedan od najmoćnijih nuklearnih arsenala na planeti.