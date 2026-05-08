Ukrajina je jutros izvela seriju napada dronovima na više ciljeva širom Rusije, uključujući i Čečeniju, gde su snažne eksplozije potresle Grozni i izazvale požare u blizini ključnih vojnih i bezbednosnih objekata.

Prema navodima ukrajinskih i ruskih izvora, među pogođenim lokacijama nalazi se i okrug Hankala, gde je smeštena jedna od najvećih ruskih vojnih baza, ali i objekti povezani sa Federalnom službom bezbednosti (FSB), prenosi Ukrajinska pravda.

Eksplozije kod vojne baze

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci eksplozija i gustog dima iznad Groznog.

Ruski Telegram kanali tvrde da su najmanje dva udara pogodila različite delove grada.

Jedna od meta navodno je bila oblast Hankale, gde se nalazi sedište 42. gardijske motorizovane divizije ruske vojske.

Drugi udar izveden je u blizini glavne železničke stanice u centru Groznog, na lokaciji koja se nalazi veoma blizu rezidencije čečenskog lidera Ramzana Kadirova i kompleksa „Grozni siti“.

„Stanovnici slave, kadirovci tuguju“

Pojedini opozicioni kanali objavili su tvrdnje da je pogođena i zgrada čečenskog FSB-a u selu Znamenskoje, uz snimke navodnog udara.

– Meta je precizno pogođena. Stanovnici slave, dok kadirovci tuguju – naveo je opozicioni Telegram kanal Nijso.

Čečenske vlasti za sada nisu zvanično komentarisale napade niti su objavljeni podaci o eventualnoj šteti i žrtvama.

Gorela i rafinerija

Eksplozije su istovremeno prijavljene i u Jaroslavlju, gde je nakon udara izbio požar u rafineriji nafte.

Prema navodima ruskih i ukrajinskih izvora, ukrajinski dronovi navodno su ciljali i Moskvu, kao i Rostov na Donu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su izvedeni napadi dugog dometa koje je nazvao „dalekometnim sankcijama“.

Kako je naveo, meta su bili ruska vojna i energetska infrastruktura.

Rusija zatvorila aerodrome

Zbog talasa napada ruske vlasti privremeno su obustavile rad 13 aerodroma na jugu zemlje.

Prema dostupnim informacijama, jedan dron pogodio je i upravnu zgradu službe vazdušne plovidbe u Rostovu na Donu.

Napadi su dodatno podigli tenzije pred obeležavanje Dana pobede u Rusiji, dok se bezbednosne službe nalaze u stanju pune pripravnosti.