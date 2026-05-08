Naime, određene osobe obilaze meštane i lažno se predstavljaju kao radnici Elektrodistribucije Srbije i obmanjuju građane ponudom da potpišu navodne zahteve za besplatnu zamenu stubova distributivne mreže. Na ovaj način se građani dovode u zabludu, jer misleći da potpisuju dokumenta za zamenu stubova, zapravo potpisuju punomoćja advokatima za podnošenje tužbi protiv EDS.

- Prevaranti pod izgovorom da Elektrodistribucija Srbije realizuje masovnu zamenu stubova, traže od građana potpis radi dobijanja novog stuba, što nije moguće realizovati na takav način. Građanima se manipuliše samo radi ličnih interesa sa ciljem da se, na osnovu zapravo potpisanih punomoćja, zloupotrebom prava u sudskim postupcima, obezbedi imovinska korist (novčane naknade), a time i nanese šteta Elektrodistribuciji Srbije, potvrđeno je iz ovog preduzeća za RINU.

Dodaju da održavanje, zamena i rekonstrukcija elemenata distributivne mreže u nadležnosti je EDS kao operatora distributivnog sistema i pod nadzorom regulatornih organa Republike Srbije. Ukoliko građani zaista imaju primedbe na snabdevanje električnom energijom i potrebu za zamenom stubova treba da se obrate svojoj „lokalnoj elektrodistribuciji“, odnosno ogranku Elektrodistribucije Srbije čijem području pripadaju.

- Pokretanje parničnog postupka bez prethodnog obraćanja operatoru distributivnog sistema i nadležnoj elektroenergetskoj inspekciji, predstavlja zaobilaženje propisane procedure i otvara prostor za zloupotrebu radi ostvarivanja neosnovane imovinske koristi, saopšteno je iz EDS.

Elektrodistribucija Srbije će protiv svih odgovornih koji zloupotrebom prava pokušaju obezbeđivanje neosnovane imovinske koristi, pokrenuti sudske i druge postupke pred nadležnim državnim organima i preduzeti sve druge radnje radi zaštite svojih prava.

