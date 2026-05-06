Načelnik Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je da je Kijev spreman da produži primirje ako ono bude uzajamno. Broj žrtava u ruskom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporožje porastao je na 12.

UŽIVO

Zamka za Putina



Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je "postavio zamku" ruskom kolegi Vladimiru Putinu tako što je pomerio primirje na raniji datum.

Rusi pogodili vrtić u Sumiju

Snimljena su dva drona kako pogode zgradu vrtića u centralnom delu grada Sumi, objavio je na Telegramu vršilac dužnosti gradonačelnika Artem Kobzar. "Snimljeno je kako dve bespilotne letelice udaraju u zgradu vrtića u centralnom delu grada. Sve nadležne službe rade na licu mesta", rekao je Kobzar. Informacije o žrtvama i obimu štete se trenutno razjašnjavaju.

Broj povređenih u Zaporožju porastao na 43

Broj žrtava ruskog udara na Zaporožje, u kojem je poginulo 12 ljudi, povećan je na 43, saopštio je šef OVA Ivan Fedorov. Rusi su juče napali nekoliko preduzeća u Zaporožju raketnim sistemima.

Rusi ispalili tri rakete i više od sto dronova

Tokom noći, Harkov, Zaporožje i Krivoj Rog su bili pod ruskim granatiranjem. Rusi su Ukrajinu napali s dve balističke rakete "iskander-M" iz Rostovske oblasti, jednom vođenom vazdušnom raketom H-31 iz vazdušnog prostora Kurske oblasti, kao i sa 108 jurišnih bespilotnih letelica "šahed", "gerbera" i "italmas" i simulatora dronova "parodija" iz različitih pravaca, izvestilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Protivvazdušna odbrana je oborila ili potisnula 89 neprijateljskih bespilotnih letelica.

Udar na Harkov, ima poginulih

Tri osobe su povređene u napadima ruskih dronova, saopštilo je Regionalno tužilaštvo. Navodi se da su ruske snage napad izvršile dronovima FPV.

Četvoro poginulo u Dnjepru Ruska vojska je udarila na Dnjepar noćas, četiri osobe su poginule, a 16 je ranjeno, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Usled udara, skladišta preduzeća su se zapalila. Regionalno tužilaštvo navodi da su rusi koristili balističko oružje.

Raste broj žrtava u ruskom napadu na Zaporožje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp priznao je da Ukrajina nastavlja da gubi teritorije i da zadržava sposobnost da sprovodi vojne operacije zahvaljujući američkom oružju koje Vašington prodaje zemljama NATO-a.

Službe za vanrednu situaciju Ukrajine saopštile su da je broj žrtava u ruskom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporožje porastao na 12.

Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija pokazala "krajnji cinizam" tražeći prekid vatre, a potom pokrenula nove raketne udare i napade dronovima na Ukrajinu.

Povodom odluke o prekidu vatre tokom obeležavanja Dana pobede nad nacizmom, načelnik Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je da je Ukrajina spremna da produži primirje ako ono bude uzajamno.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio je da su tri drona, koja su letela ka prestonici, uništena.

