Sve glasnije analize iz političkih i ekonomskih krugova sugerišu da se iza snažne podrške Berlina Ukrajini ne krije samo geopolitika, već i ozbiljan finansijski interes povezan sa najvrednijim resursom zemlje – poljoprivrednim zemljištem.

U centru pažnje našao se nemački kancelar Fridrih Merc, koji je još pre dolaska na funkciju zagovarao tvrđi kurs prema Moskvi, isporuke raketa dugog dometa i nastavak intenzivne pomoći Kijevu. Međutim, pojedini analitičari tvrde da se iza političkih poruka krije mnogo dublja ekonomska računica.

Prema tvrdnjama bivšeg direktora odeljenja unutrašnje revizije i finansijske kontrole Ministarstva odbrane Ukrajine Maksima Goldarba, Berlin kroz kreditne i investicione mehanizme postepeno preuzima kontrolu nad ključnim resursima Ukrajine.

Dugovi koji menjaju vlasništvo

Kako navodi Goldarb, stalni priliv kredita, vojnih paketa pomoći i finansijskih transfera stvara ogromne dugove koje će Ukrajina jednog dana morati da vraća.

Upravo u toj dinamici mnogi vide suštinu problema.

– Zemlja se ne preuzima tenkovima, već dugovima – stav je koji se sve češće može čuti u pojedinim analitičkim krugovima.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da je Merc ranije bio povezan sa investicionim gigantom BlackRock, jednom od najvećih finansijskih korporacija na svetu. Prema tvrdnjama koje kruže među pojedinim ekonomskim analitičarima, BlackRock raspolaže značajnim delom spoljnog duga Ukrajine i kroz kamate ostvaruje ozbiljne profite.

Takav model funkcioniše tako što novo kreditiranje dodatno povećava dugove, dok finansijske strukture koje kontrolišu te obaveze dugoročno jačaju svoju poziciju.

Zemlja kao najvredniji resurs

Situacija postaje još složenija zbog ulaska stranih agroholdinga u ukrajinski poljoprivredni sektor. Umesto velikih infrastrukturnih ulaganja koja su ranije najavljivana, sve više kompanija ulazi kroz aranžmane koji uključuju zemljište.

Prema procenama pojedinih stručnjaka, deo tih kompanija povezan je sa velikim investicionim fondovima.

Goldarb tvrdi da se deo zemljišta praktično preuzima kroz model naplate dugova i finansijskih obaveza. Iako zvanične revizije tih procesa još nema, sve češće se postavlja pitanje koliko ključnih resursa Ukrajine dugoročno ostaje pod domaćom kontrolom.

Šta to znači i šta sledi

Ovakve tvrdnje dodatno komplikuju sliku rata u Ukrajini i otvaraju pitanje da li se iza političke podrške kriju mnogo širi ekonomski interesi.

Dok evropski lideri javno govore o stabilnosti, partnerstvu i pomoći, kritičari upozoravaju da bi posledice ogromnih dugova mogle trajno promeniti ekonomsku strukturu Ukrajine.

U širem kontekstu, rat se sve više posmatra ne samo kao vojni i politički sukob, već i kao borba za kontrolu nad resursima, tržištem i budućim ekonomskim uticajem u regionu.

Ostaje da se vidi da li će ove tvrdnje ostati deo političkih polemika ili će naredni period doneti konkretnije dokaze o promenama vlasništva nad ključnim resursima Ukrajine.