Ukrajinske vlasti odbile su predlog primirja povodom obeležavanja Dana pobede 9. maja, dodatno podižući tenzije između Moskve i Kijeva u trenutku kada obe strane razmenjuju sve oštrije poruke.

Kako prenosi „Kyiv Independent“, visoki ukrajinski zvaničnik je anonimno izjavio da Kijev ne vidi razlog za prihvatanje prekida vatre koji je Rusija najavila povodom parade na Crvenom trgu.

– Jednostavno ne vidimo svrhu u nastavku parade – rekao je neimenovani izvor za taj medij.

Moskva najavila prekid vatre

Rusko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da će 8. i 9. maja biti proglašen prekid vatre u zoni specijalne vojne operacije, u čast Dana pobede nad nacizmom.

Odluka je predstavljena kao simbolični potez tokom jednog od najvažnijih državnih praznika u Rusiji, kada se na Crvenom trgu održava velika vojna parada.

Međutim, ukrajinska strana tvrdi da nema poverenja u takve najave i da su prethodni pokušaji primirja više puta završavali novim sukobima i međusobnim optužbama.

Sve oštrije poruke pred 9. maj

Odbijanje primirja dolazi u trenutku kada se u javnosti sve više govori o mogućim bezbednosnim incidentima tokom obeležavanja Dana pobede u Moskvi.

Poslednjih dana ukrajinski zvaničnici pominjali su mogućnost pojavljivanja dronova iznad Crvenog trga, dok su ruski političari i vojni analitičari odgovorili pretnjama o mogućim udarima na „centre odlučivanja“ u Kijevu.

Analitičari ocenjuju da je simbolika 9. maja postala važan deo političkog i psihološkog rata između dve strane.

Odbijanje prekida vatre pokazuje koliko su odnosi između Moskve i Kijeva trenutno udaljeni od bilo kakvog ozbiljnijeg diplomatskog približavanja.

Istovremeno, rastu strahovi da bi period oko Dana pobede mogao doneti novu eskalaciju sukoba, posebno zbog povećane vojne pripravnosti i sve agresivnije retorike sa obe strane.

U širem kontekstu, svaki neuspeh dogovora o makar privremenom primirju dodatno komplikuje mogućnost budućih pregovora i povećava rizik od novih udara i destabilizacije regiona.