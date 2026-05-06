Ukrajinske vlasti izazvale su novu buru izjavama da bi dronovi Oružanih snaga Ukrajine mogli da se pojave iznad Crvenog trga tokom parade povodom Dana pobede u Moskvi, dok je Rusija odmah odgovorila upozorenjem o mogućem masovnom udaru na centar Kijeva.

Savetnik šefa kabineta ukrajinskog predsednika Mihailo Podoljak izjavio je na Jutjub kanalu novinara Aleksandra Pljuščeva da bi ukrajinski dronovi mogli da prelete iznad Moskve tokom parade, ali da navodno ne bi gađali učesnike događaja.

– Naši dronovi bi preleteli Crveni trg, a zatim nastavili ka svojim ciljevima – rekao je Podoljak, pominjući moguće napade na rusku infrastrukturu, uključujući luku Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti.

Sličnu poruku ranije je poslao i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koji je rekao da bi ukrajinski dronovi mogli da se pojave tokom obeležavanja 9. maja u Moskvi.

Moskva zapretila udarom na „centre odlučivanja“

Ruski zvaničnici reagovali su izuzetno oštro na ove izjave.

Poslanik Državne dume Andrej Kolesnik poručio je da bi svaki pokušaj provociranja incidenta tokom parade bio tretiran kao direktna bezbednosna pretnja.

– Ne daj Bože da se neko pojavi iznad Crvenog trga. Mogao bi da usledi udar na centar Kijeva – upozorio je Kolesnik.

Vojni analitičar i penzionisani pukovnik Viktor Baranec izjavio je da bi odgovor Moskve mogao biti usmeren na ključne institucije ukrajinske vlasti.

– Ako napadnu dronovima, udarićemo još jače. Glavni udari mogli bi biti usmereni na Ministarstvo odbrane, Generalštab, Vrhovnu radu i Zelenskijev bunker – rekao je Baranec.

Rusija proglasila primirje, Kijev odbio

Istovremeno, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da će 8. i 9. maja biti na snazi prekid vatre u zoni specijalne vojne operacije, povodom obeležavanja Dana pobede nad nacizmom.

– U skladu sa odlukom vrhovnog komandanta Vladimira Putina, proglašava se prekid vatre 8. i 9. maja 2026. godine – navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Međutim, ukrajinske vlasti poručile su da neće poštovati to primirje, tvrdeći da je Rusija prethodno prekršila raniji prekid vatre koji je najavio Zelenski.

Ruski senator Vladimir Džabarov ocenio je poteze Kijeva kao „provokaciju“ i upozorio da će svaki pokušaj napada na rusku teritoriju tokom 9. maja izazvati „oštar odgovor“.

Napetosti između Moskve i Kijeva sada ulaze u posebno opasnu fazu, jer se pretnje direktno vezuju za jedan od najvažnijih državnih događaja u Rusiji – vojnu paradu na Crvenom trgu.

Analitičari upozoravaju da bi eventualni incident tokom Dana pobede mogao izazvati novu veliku eskalaciju sukoba i dovesti do snažnijih udara na obe strane.

U širem kontekstu, sve češće izjave o „centrima odlučivanja“, masovnim raketnim napadima i dronovima iznad Moskve pokazuju da rat ulazi u fazu u kojoj simbolični datumi i političke poruke postaju jednako važni kao i dešavanja na frontu.