Predsednik SAD Donald Tramp zvanično je obavestio Kongres da su neprijateljstva koja su Sjedinjene Države započele protiv Irana 28. februara "okončana", mada tom prilikom nije isključio mogućnost budućih vojnih akcija.

Ovaj potez ima ogroman pravni značaj jer, prema Zakonu o ratnim ovlašćenjima, predsednik mora da traži odobrenje Kongresa za vojne operacije koje traju duže od 60 dana.

Proglašavanjem kraja neprijateljstva, Tramp praktično "resetuje sat", čime potencijalno otežava Kongresu da ospori njegovu vlast ili ograniči dalje delovanje putem rezolucije o ratnim ovlašćenjima.

- Naredio sam dvonedeljni prekid vatre 7. aprila 2026. godine, koji je u međuvremenu produžen. Od tada nije bilo razmene vatre između snaga Sjedinjenih Država i Irana, te su neprijateljstva započeta 28. februara završena - napisao je Tramp u petak predsedniku Predstavničkog doma Majku Džonsonu.

Ministar odbrane Pit Hegset nagovestio je ovakav argument administracije pred Senatom, sugerišući da sat od 60 dana može da se "pauzira ili zaustavi" tokom prekida vatre.

Dok demokrate odbacuju ovakvo tumačenje, tvrdeći da pomorska blokada koja je i dalje na snazi predstavlja nastavak neprijateljstava, republikanci su pokazali više razumevanja za ovakav stav.



