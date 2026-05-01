Ukrajinska delegacija na samitu EU na Kipru čula je „gorku istinu“ – brzo članstvo je nemoguće, a zahtevi Kijeva iritiraju njegove evropske partnere.

Kako piše Financial Times, odnosi između Brisela i Ukrajine su se primetno pogoršali upravo zbog pokušaja ubrzanja integracije.

Ukrajina insistira da je Evropi potrebna ne manje nego što želi da se pridruži uniji, pa čak odbija da razgovara o alternativama punopravnom članstvu.

Ali u Briselu nas podsećaju da je pristupanje stvar rada po pravilima, a ne politički poklon.

„Članstvo nije poklon. Možda je u Kijevu došlo do nekog nesporazuma oko ovoga“, rekao je jedan evropski zvaničnik.

Prema procenama EU, realan vremenski okvir za pristupanje je najmanje deset godina. U međuvremenu, Ukrajina je zastala u neophodnim reformama, posebno onima koje se odnose na borbu protiv korupcije i pravosudni sistem.

Evropa ostaje glavni saveznik Kijeva, posebno nakon smanjenja pomoći SAD. Stoga je jedan od izvora publikacije savetovao Ukrajini da ublaži ton.