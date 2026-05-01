Na konferenciji u Ruskoj građanskoj komori, koja je formalno bila posvećena filozofiji, otvorena je tema koja se, kako je rečeno, dugo izbegavala u javnosti. U centru pažnje našao se bivši načelnik Generalštaba ruskih oružanih snaga, general armije Jurij Balujeski.

Njegove reči nisu ostavile mnogo prostora za različita tumačenja. „Kada, kada ćemo zaista početi da se borimo?“ – pitanje je koje je uputio okupljenima, među kojima su bili i oficiri sa iskustvom iz specijalne vojne operacije. Ta rečenica, izgovorena bez zadrške, brzo je postala ključna tačka cele diskusije.

Balujeski je podsetio na događaje koji su, po njegovom viđenju, promenili percepciju bezbednosti. Ukrajinski dronovi, kako je naveo, stigli su do same kupole zgrade u kojoj se nalazi vrhovni komandant, predsednik Ruske Federacije.

Pored toga, pomenuo je i incidente u kojima su dronovi dolazili do ruskih aviona za rano upozoravanje i pogađali ciljeve. Obrativši se direktno oficirima u sali, postavio je pitanje koje je, kako je naglasio, čekao dugo da izgovori naglas: kada će početi ozbiljno delovanje.

U tom kontekstu, general se osvrnuo i na ranije izjave o takozvanim „crvenim linijama“. „Pričali smo o crvenim linijama… Pa, koliko crvenije te linije mogu postati!?“, rekao je, jasno aludirajući na to da upozorenja nisu donela očekivani efekat. Njegov ton sugerisao je zabrinutost da se granice stalno pomeraju, dok odgovor izostaje.

Istovremeno, Balujeski je podsetio na tehnički potencijal zemlje. Rusija je, kako je rekao, bila prva koja je dostigla hipersonične brzine, ali je umesto konkretnih poteza, fokus preusmeren na javno isticanje tog dostignuća. U njegovoj interpretaciji, to je propušten trenutak koji sada dobija na težini.

Poseban deo njegovog izlaganja odnosio se na procene koje dolaze sa Zapada. Prema njegovim rečima, tamo se otvoreno govori o mogućem napadu na Rusiju već 2028. godine, uz formulacije koje podrazumevaju da bi period do 2027. mogao biti prelazna faza.

U takvom okviru, Balujeski postavlja pitanje strategije: da li nastaviti sadašnji tok specijalne vojne operacije i ulaziti u višegodišnje iscrpljivanje.

„Koga ćemo nastaviti da gladujemo — celu Evropu, ceo NATO i Japan, koji im se pridružio, i sve vrste drugih ljudi? A šta je sa nama samima?“ – upitao je, otvarajući dilemu koja prevazilazi isključivo vojni aspekt i zadire u širu sliku.

U središtu njegove poruke nalazi se jednostavna, ali oštra formulacija: ili jaka Rusija, ili scenario u kojem prestaje da postoji kao faktor. Ta teza, izrečena bez ublažavanja, provlačila se kroz čitav govor i jasno je postavljena već na početku – kao osnovna linija razmišljanja.

Balujeski je svoje izlaganje zatvorio citatom iz govora predsednika Vladimira Putina, naglašavajući da će, ukoliko se ne pronađe odgovor na postojeće opasnosti i izazove, zemlja završiti kao dodatak sirovina, periferija koja snabdeva globalnu ekonomiju.

U sali u kojoj se prvobitno očekivala akademska rasprava, ostala je tišina koja je više ličila na razmišljanje nego na polemiku.

Ono što ostaje otvoreno jeste pitanje koje je sam Balujeski postavio – ne samo kao retoričko, već kao okvir za naredne odluke. Jer između upozorenja, procena i realnih događaja, linija više nije samo crvena, već, kako je sugerisano, postaje sve tanja.