Sankcije Evropske unije prema Rusiji treba da obuhvate i rusku nuklearnu industriju, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Princip je da se svetske sankcije odnose i na rusku nuklearnu industriju i sva povezana pravna i fizička lica. Moramo jasno reći da samo ukrajinska kontrola, samo ukrajinski stručnjaci, ukrajinski protokoli bezbednosti mogu garantovati da neće biti problema sa radijacijom u nuklearnoj elektrani Zaporožje", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Zelenski je ocenio da sankcije protiv Rusije ne bi trebalo jednostavno da se nastave, već da deluju na takav način da Moskva nema vremena da im se prilagodi.

"Zahvalan sam Evropskoj uniji što je 20. paket sankcija ipak odblokiran i što će početi da deluje. Zahvaljujemo svakoj zemlji koja jača svoje nacionalne režime sankcija, ovo će nam zaista pomoći", rekao je Zelenski.

Ranije danas u Nuklearnoj elektrani Zaporožje došlo je do privremenog nestanka spoljnog napajanja, ali nije bilo kršenja bilo kakvih bezbednosnih ograničenja ili uslova, saopšteno je iz te elektrane.

Nuklearnom elektranom Zaporožje od 2022. godine upravlja ruska kompanija Rosatom.

