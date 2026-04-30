Tokom emisije "Pitanja gledalaca", u rijaliti programu Elita 9, Asmin Durdžić i njegova sada već bivša partnerka Stanija Dobrojević ušli su u žestok sukob, koji je kulminirao uvredom na nacionalnoj osnovi.

Ovaj potez izazvao je oštre reakcije, a Veliki šef je brzo reagovao i doneo odluku o kazni za Asmina.

Tokom emisije, rasprava između Asmina i Stanije eskalirala je do tačke kada je Durdžić izrekao uvredu na nacionalnoj osnovi. Ovaj incident izazvao je šok među učesnicima i gledaocima, jer su pravila rijalitija jasna, ovakvo ponašanje je strogo zabranjeno. Produkcija je odmah reagovala, a kazna za Asmina usledila je bez odlaganja.

Asminov otac o sinu

Podsetimo, iako je stariji Durdžić nedavno pismom i čestitkama jasno poručio svom sinu da bi pod hitno trebalo da promeni smer i pravac ponašanja pred kamerama, napolju je situacija potpuno drugačija.

Mustafa čvrsto stoji iza svake Asminove odluke u "Eliti" i bezuslovno je na njegovoj strani u svakoj situaciji, braneći ga od svih napada i osuda javnosti.

Mustafa je nedavno podelio snimak sina Asmina i unuke Nore, koji je raznežio mnoge.

