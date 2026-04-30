Lista 50 najboljih plaža sveta sastavlja se svake godine nominacijama i glasovima stručnjaka iz industrije, uključujući turističke novinare, influensere i turističke agente.Nakon nominacija, plaže se ocenjuju prema nekoliko kriterijuma, kao što su impresivnost pejzaža, atmosfera i izgled mora. Sve je jasniji trend da su plaže bez gužve, gde možete uživati u miru, najcenjenije.

Na listi 50 najboljih plaža sveta, plaža Entalula na Filipinima zauzela je prvo mesto. Do ove plaže se može doći samo brodom, zbog čega je odlična za one koji ne vole destinacije prepune turista, izveštava Euronews. Na drugom mestu našla se grčka plaža Fteri, koja se nalazi na Kefaloniji. „Netaknuta lepota i mirno okruženje plaže Fteri čine je utočištem za sve one koji traže mir i duboku vezu sa prirodom“, tvrdi tim 50 najboljih plaža sveta, prenosi Euronews.

Kala Makarela na Balearskom ostrvu Menorka, poznata po svojoj uvali u obliku potkovice, našla se na 12. mestu, dok je italijanska Kala Dei Gabijani na Sardiniji, poznata po belom šljunku koji more čini kristalno čistim, našla se na 18. mestu ove liste.

Intenzivno plavo more koje okružuje plažu Kaputaš u Turskoj obezbedilo joj je zavidno 29. mesto na rang listi najboljih plaža na svetu.

Lista najboljih evropskih plaža:

Plaža Fteri, Kefalonija, Grčka (2. mesto)

Kala Makarela, Menorka, Španija (12.)

Cala Dei Gabbiani, Sardinija, Italija (18.)

Plaža Kaputaš, Tirkizna obala, Turska (29)

Porto Kaciki, Lefkada, Grčka (34.)

Santa Đulija, Korzika, Francuska (35.)

Plaia Cofete, Fuerteventura, Španija (39.)

Praja da Falezija, Algarve, Portugal (43.)

Porto Timoni, Krf, Grčka (46.)

La Pelosa, Sardinija, Italija (48.)

Keem Beach, okrug Mejo, Irska (50.)



