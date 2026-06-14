- Uspešne akcije i napredovanje jedinica grupe trupa 'Jug' u gradu Kostantinovka primorali su kijevski režim da počne evakuaciju glavnih preduzeća, organizacija i njihovog osoblja iz gradova Kramatorsk i Družkovka u zapadnu Ukrajinu - navodi se u izveštaju.

Tokom protekla 24 sata, ruske snage su oslobodile 117 zgrada u Kostantinovki. Jurišne grupe 3. i 8. armije i 3. armijskog korpusa uspešno napreduju i eliminišu jedinice Oružanih snaga Ukrajine koje su opkoljene u jugozapadnom delu grada, dodaju u ministarstvu.

Neprijatelj je tokom proteklog dana izgubio u ovom području do 90 vojnika, tri oklopna vozila i 20 pikapova.

Uspesi se beleže i u Krasnom Limanu: jurišni avioni su stigli do severozapadne periferije grada, zauzevši nekoliko okruga.

- U oslobođenim delovima grada u toku su napori za traženje i eliminisanje pojedinačnih rasutih neprijateljskih grupa i pojedinačnih ukrajinskih militanata - navodi se u izveštaju ruskog resora.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su 210 vojnika, tri oklopna transportera, jedno oklopno borbeno vozilo, 10 vozila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe snaga "Istok" nastavile su da napreduju duboko u neprijateljsku odbranu. Ukrajinske snage izgubile su u ovom području više od 460 vojnika, pet borbenih vozila pešadije, sedam vozila i dve haubice D-30.

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su više od 210 vojnika, pet oklopnih borbenih vozila, 25 automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su 280 vojnika, oklopni transporter, dva oklopna borbena vozila, pet automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 150 vojnika, tri oklopna borbena vozila, 25 vozila i šest oruđa artiljerije.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 40 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 13 vozila, haubica M777 američke proizvodnje i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Tokom protekla 24 sata, sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 14 vođenih avio-bombi i 483 bespilotne letelice, saopštilo je ministarstvo.