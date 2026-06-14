Prema podacima iz istraživanja, u Evropskoj uniji je od 2023. godine otvoreno više od 256.000 radnih mesta povezanih sa veštačkom inteligencijom, dok se ukupno tržište rada i dalje oporavlja sporije od nivoa pre pandemije.

U Parizu je između 2023. i 2025. godine stvoreno oko 20.000 radnih mesta u oblasti AI, čime je grad postao jedan od vodećih evropskih čvorišta za ovu tehnologiju, ispred gradova poput Dablina, Minhena i Milana, prenosi BFM TV.

Ključ uspeha Francuske leži u snažnom istraživačkom ekosistemu, prestižnim inženjerskim školama, brzorastućoj startap sceni sa liderima poput kompanije Mistral AI, kao i u masovnim javnim i privatnim investicijama.

Francuska država je još 2018. godine pokrenula nacionalnu AI strategiju, koja je kasnije dodatno osnažena kroz strateški plan "Francuska 2030".

Ovaj investicioni talas prate i istorijska privatna ulaganja, među kojima se izdvaja preko 109 milijardi evra najavljenih na samitu u Parizu, rekordan doprinos japanske Softbanke od 75 milijardi evra, kao i projekat kompanije Mistral AI koja u partnerstvu sa fondom MGX gradi gigantski računarski kampus vredan 8,5 milijardi evra.

Francuska, pored Pariza, može da se pohvali i drugim gradovima koji brzo napreduju po pitanju veštačke inteligencije.

Grenobl ima najveću koncentraciju AI stručnjaka u zemlji, zahvaljujući svojoj orijentaciji ka elektronici i tehnologijama.

Tuluz beleži najbrži rast ponuda za posao u oblasi veštačke inteligencije u Evropi, sa skokom od 67 odsto za godinu dana, što je direktna posledica integracije veštačke inteligencije u vazduhoplovni, svemirski i odbrambeni sektor

Najnovija studija mreže LinkedIn pokazuje da veštačka inteligencija u ovoj fazi ne uništava masovno radna mesta u Francuskoj, već ih transformiše.

Veštačka inteligencija trenutno služi kao alat koji nadograđuje i proširuje ljudski rad, a ne kao njegova zamena, zaključuju istraživači.