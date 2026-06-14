Zelenski je rekao u večernjem video-obraćanju da se Ukrajina već pripremila za diplomatske događaje sledeće sedmice.
On je podsetio da je EU potvrdila spremnost da otvori prvi klaster u pregovorima o pristupanju sa Ukrajinom, ocenjujući da to daje novi zamah tom procesu, preneo je Ukrinform.
- Učinili smo apsolutno sve za ovaj napredak i zahvalan sam svima koji su pomogli i svima koji rade za našu državu - naveo je Zelenski.
Obećao je da sa ukrajinske strane neće biti kašnjenja u procesu pristupanja EU.
Savet EU je ove sedmice zvanično pokrenuo proces otvaranja klastera 1 u pregovorima o pristupanju Ukrajine i Moldavije Evropskoj uniji.
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