Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine saopštila je da je Rusija počela da koristi najnovije krstareće rakete S-71K „Kover“, koje predstavljaju novo oružje razvijeno za lovac pete generacije Su-57.

Prema tim navodima, ova raketa prvi put je upotrebljena krajem 2025. godine. Reč je o projektilu na turbo-mlazni pogon, koji se u pojedinim analizama klasifikuje i kao mlazni dron.

Navodi se da je raketa opremljena bombom OFAB-250-270, koja se nalazi u njenom prednjem delu, dok se domet procenjuje na oko 300 kilometara uz dodatne rezervoare za gorivo.

Vojni posmatrač Kiril Fedorov opisao je S-71K kao „jedinstveno oružje za Su-57“, ističući da je zanimljivo to što je bojeva glava zapravo klasična avionska bomba FAB-250, integrisana u raketni sistem.

Prema njegovim rečima, sistem upravljanja uključuje kontroler leta i inercijalni navigacioni sistem zasnovan na osnovnim senzorima. Takođe je naveo da su pojedine komponente elektronike stranog porekla, uključujući američke, nemačke, kineske, švajcarske, japanske i irske delove.

Razvoj rakete S-71 pomenut je i u knjizi o konstrukcionom birou „Suholj“, objavljenoj 2024. godine, gde su prikazani prvi prototipovi tokom testiranja.

Smatra se da je verzija S-71K namenjena gađanju ciljeva na unapred zadatim koordinatama, dok bi varijanta S-71M mogla imati sposobnost samostalnog pronalaženja i identifikacije ciljeva.

Zapadni vojni analitičari ranije su ukazivali na prednosti lovca Su-57, posebno kada je reč o njegovoj borbenoj upotrebi protiv ravnopravnih protivnika. Prema pisanju magazina Military Watch Magazine, ovaj ruski avion izdvaja se po raznovrsnosti raketa dugog dometa koje može da nosi unutar trupa.

Su-57 se ubraja među retke operativne lovce pete generacije u svetu, zajedno sa američkim F-22 i F-35, kao i kineskim J-20 i J-35.

U pojedinim analizama ističe se da Su-57 ima veći operativni domet u odnosu na konkurenciju, kao i značajno borbeno iskustvo stečeno tokom savremenih konflikata.

Navodi se i da su ruske vazdušno-kosmičke snage počele da koriste formacije ovih aviona, gde jedan Su-57 obezbeđuje vazdušnu zaštitu raketama vazduh-vazduh dugog dometa R-77M, dok drugi izvode napade krstarećim raketama poput H-69 ili precizno navođenim bombama.

Prema izveštajima, ovakav način upotrebe dodatno povećava kompleksnost borbenih operacija.

Takođe se spekuliše da bi Su-57 mogao biti opremljen i modifikovanom hipersoničnom raketom „Cirkon“. Prema ranijim izveštajima, razvijen je prototip kompaktne hipersonične rakete vazduh-zemlja, potencijalno zasnovane na mornaričkoj verziji ovog oružja.

Analitičari smatraju da bi kombinacija velikog dometa i smanjene uočljivosti mogla značajno povećati efikasnost ovih sistema u budućim operacijama.