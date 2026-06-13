Srpski narod vekovima je negovao različita verovanja i običaje kojima su naši preci pokušavali da protumače svakodnevne pojave i nagoveste buduće događaje. Iako danas mnogi na njih gledaju sa dozom rezerve, neka narodna verovanja i dalje se prepričavaju i prenose s kolena na koleno.

Ujed za jezik nije bez razloga

Prema narodnom predanju, ako se slučajno ujedete za jezik dok pričate, to je znak da vas je neko slagao ili da u vašoj blizini nije izgovorena potpuna istina.

Mnogi stariji ljudi i danas ovu pojavu povezuju sa obmanom ili skrivenim informacijama.

Svrbi vas dlan? Evo šta to navodno znači

Jedno od najpoznatijih narodnih verovanja vezano je za svrab dlanova.

Ako vas svrbi levi dlan, veruje se da vam stiže novac ili neki finansijski dobitak.

Međutim, ukoliko vas svrbi desni dlan, prema verovanju, novac će uskoro otići iz vašeg novčanika kroz trošak ili neplanirani izdatak.

Stopala navodno najavljuju putovanja

Ni tabani nisu izostavljeni iz narodnih tumačenja.

Ako vas svrbi levi taban, prema verovanju, uskoro biste mogli da krenete na put.

Sa druge strane, kada zasvrbi desni taban, smatra se da će vam u goste doći osoba koja je bila na putu ili neko ko dugo nije bio u vašoj blizini.

Kada vam "gore" uši, neko priča o vama

Jedno od najrasprostranjenijih verovanja kaže da crvenilo ili osećaj toplote u ušima znači da ste tema nečijeg razgovora.

Narod veruje da levo uvo ukazuje da o vama govori žena, dok desno uvo navodno znači da vas pominje muškarac.

Najčešće se uz ovo verovanje vezuje i priča da vas neko ogovara iza leđa.

Svrab nosa i igranje oka imaju posebno značenje

Prema starim tumačenjima, svrab nosa najavljuje raspravu, nervozu ili ljutnju zbog neke osobe ili situacije.

Zanimljivo je da su naši preci značenje pridavali i igranju oka.

Ako zaigra levo oko, verovalo se da slede suze ili emotivni trenuci, dok je igranje desnog oka smatrano znakom radosti, lepih vesti i srećnih događaja.

Iako za ova verovanja ne postoje naučni dokazi, ona i danas predstavljaju zanimljiv deo srpske tradicije i narodnog nasleđa koje opstaje već generacijama.