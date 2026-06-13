Prema saopštenju vojske, incidenti su se dogodili u južnom i severnom delu Baltičkog mora, pri čemu švedski vazdušni prostor nije narušen, preneo je portal Nordic Defence Sector.

Gripeni su poslati radi identifikacije i nadzora ruskih letelica. Navodi se da su u pitanju ruski avioni tipa Su-24 i Su-34, dok su u operaciji učestvovali i saveznički borbeni avioni u cilju obezbeđenja bezbednosti u regionu.

Viceadmiral Eva Skug Haslum ocenila je da rusko ponašanje predstavlja "ozbiljan i ponavljajući obrazac" koji ugrožava bezbednost i teritorijalni integritet Švedske i NATO saveznika, navodeći da su avioni reagovali "brzo i odlučno".

Švedske oružane snage saopštile su da su zbog povećane aktivnosti u regionu pojačale svoje prisustvo i nivo pripravnosti u oblasti Baltičkog mora.