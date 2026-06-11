Ruski diplomata je saopštio da se EU brzo militarizuje i da su vežbe NATO-a koje se održavaju u blizini ruskih granica usmerene na bezbednost Rusije.

Naglasio je da Moskva ne namerava da ignoriše takve akcije.

"Kolege, nadam se da razumete da nećemo sedeti skrštenih ruku dok se vi, pod maskom 'borbe za mir', pripremate za rat sa Rusijom. Dužni smo da predvidimo i sprečimo takve scenarije", rekao je on.

RIA Novosti su dobile kopiju govora ruskog stalnog predstavnika.

Poljanski je takođe napomenuo da je druga faza zajedničkih rusko - beloruskih vežbi koje uključuju nestrateške nuklearne snage počela danas, 11. juna.

On je rekao da su vežbe usmerene na održavanje borbene gotovosti usred "napete situacije u Evropi izazvane akcijama zapadnih zemalja".

"Ne predstavljamo pretnju nikome. Ali zadržavamo pravo da zaštitimo naše građane, našu infrastrukturu i naše legitimne bezbednosne interese svim neophodnim sredstvima. Da li ćemo morati to da uradimo ili ćete se urazumiti i prestati – izbor je vaš", zaključio je Poljanski, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

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