Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa pokušava da razjasni kada je porodica Kola Alena, osumnjičenog za napad tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće (WHCA), saznala za njegove spise i kada je o tome obavestila policiju u američkoj saveznoj državi Konektikat, javlja CNN pozivajući se na više izvora upućenih u slučaj.

Bela kuća je ranije saopštila da je brat osumnjičenog obavestio policiju u Nju Londonu o navodnom "manifestu" koji je Alen poslao članovima porodice nekoliko minuta pre incidenta u subotu uveče, navodeći da je i kontakt sa policijom usledio neposredno pre događaja.

Međutim, zvaničnici Bele kuće i administracije sada navode da vremenski okvir nije u potpunosti utvrđen. Iako je osumnjičeni, kako se navodi, poslao tekst koji neki u administraciji nazivaju "manifestom" oko deset minuta pre napada, jedan izvor tvrdi da porodica nije pročitala niti prijavila te spise lokalnoj policiji sve do nakon incidenta.

Drugi izvor navodi da američki Federalni istražni biro (FB) i dalje aktivno istražuje slučaj i da ne želi da precizira kada je porodica saznala za sadržaj poruke, kao ni kada je o tome obaveštena policija.

Izvori Njujork posta naveli su da je Alen u "manifestu" planirao ubistva zvaničnika administracije i da je istakao da "nije spreman da učestvuje u njegovim (Trampovim) zločinima".

Kako navodi njujorški list, Alen je članovima porodice poslao "antitrampovski manifest" oko 10 minuta pre nego što je otvorio vatru na večeri dopisnika Bele kuće u subotu uveče, nazivajući sebe "prijateljskim saveznim atentatorom" i otkrivajući da je pokušavao da ubije zvaničnike administracije.

U dokumentu, koji je rođak dostavio policiji, napadač je navodno rekao da su njegove mete "zvaničnici administracije", izuzev direktora FBI-a Kaša Patela, uz napomenu da su ciljevi rangirani od najviših ka nižim funkcijama. Alen u tekstu iznosi optužbe na račun Trampa i navodi da više nije spreman da "učestvuje u njegovim zločinima".

Takođe tvrdi da je planirao da koristi određenu vrstu municije kako bi smanjio broj žrtava, ali priznaje da bi, ukoliko je potrebno, napao i druge prisutne da bi došao do svojih meta.

U manifestu je kritikovao bezbednosne mere u hotelu ''Hilton'', ocenjujući ih kao nedovoljne i navodeći da je mogao da unese više komada oružja bez da bude primećen. Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle noći prisustvovao Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani.