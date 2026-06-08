Svet, Ruske vesti, Planeta, Region
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Svet

Diplomatski rat Varšave i Kijeva! Poljski predsednik optužio Zelenskog da slavi nacističke bandite i ubice

U priču se uključio premijer Tusk, apelujući na predsednike da obave direktan razgovor kako "emocije ne bi uništile solidarnost rođenu zbog ruske pretnje"

 
Autor:  Milica Krstić
08.06.2026.15:00
0
Diplomatski rat Varšave i Kijeva! Poljski predsednik optužio Zelenskog da slavi nacističke bandite i ubice
Alo!
Šteta od 145.000 evra - čovek jednu nekretninu prodao dva puta Šteta od 145.000 evra - čovek jednu nekretninu prodao dva puta
Prethodna vest
Problem za Zvezdu: Milano odvodi ljubimca "delija" Problem za Zvezdu: Milano odvodi ljubimca "delija"
Sledeća vest

Odluka ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da jednoj elitnoj vojnoj jedinici dodeli počasni naziv "Heroji UPA" izazvala je politički potres u odnosima sa Poljskom.

Poljski predsednik Karol Navrocki oštro je reagovao optužbom da Kijev slavi "bandite i ubice koji su u Drugom svetskom ratu sarađivali sa nacistima", poručivši da Ukrajina zbog ovakvog mentaliteta nije spremna za Evropsku uniju.

Navrocki je odmah pokrenuo zvaničan postupak da se Zelenskom oduzme najviše poljsko odlikovanje - Orden belog orla.

Tusk smiruje strasti, ali...


Zbog ove istorijske i političke krize, danas se hitno oglasio poljski premijer Donald Tusk.

On je javno apelovao na Navrockog i Zelenskog da odmah obave direktan i iskren razgovor kako emocije ne bi uništile solidarnost rođenu zbog ruske pretnje, naglasivši da diplomatija iza zatvorenih vrata nije donela rezultate i da ovaj sukob koristi isključivo Moskvi.

Krvavo istorijsko nasleđe koje guši savez


Za zvaničnu Varšavu, pripadnici Ukrajinske ustaničke armije (UPA) pod vođstvom Stepana Bandere predstavljaju simbole zloglasnog Volinjskog masakra iz 1943. godine. Tokom tog etničkog čišćenja, odredi UPA su brutalno pobili oko 100.000 Poljaka, ali i tamošnje Čehe i Jevreje, što Poljska zvanično tretira kao ratni zločin genocida.

Sa druge strane, Kijev i ukrajinski istoričari u prvi plan guraju činjenicu da se UPA borila protiv sovjetske Crvene armije za nezavisnost zemlje, potpuno ignorisajući njihovu saradnju sa Hitlerovom Nemačkom, dok na masakre u Volinju gledaju kao na mračna, ali simetrična ratna dešavanja za koja su odgovorne obe strane.

Tusk u procepu, Zelenski već počeo da zaobilazi Poljsku

Komisija za ordenje sastaje se danas kako bi razmotrila zahtev predsednika Navrockog za oduzimanje odlikovanja koje je Zelenskom pre tri godine dodelio bivši predsednik Andžej Duda. Da bi odluka stupila na snagu, pored potpisa predsednika, potreban je i paraf premijera Tuska.

Tusk se nalazi u izuzetno teškoj poziciji — svestan je da bi potpisivanjem trajno narušio odnose sa Kijevom u jeku rata sa Rusijom, dok bi odbijanjem bio proglašen za izdajnika nacionalnih interesa od strane poljske desnice.

Da stvar bude gora, opozicija predvođena liderom konzervativaca Jaroslavom Kačinjskim dodatno doliva ulje na vatru porukom da Ukrajina sa ideologijom Bandere i celim tim prtljagom nikada neće ući u EU i NATO. Ovaj diplomatski slom već ima direktne posledice na terenu.

Pored toga što preti da potpuno minira veliku međunarodnu konferenciju o obnovi Ukrajine koja se krajem juna održava u Gdanjsku, ukrajinski predsednik je poslao jasnu poruku — za svoj put u London potpuno je zaobišao vazdušni prostor Poljske i standardni aerodrom Žešov, odabravši rutu preko Moldavije.

(Alo.rs/Beta)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 32
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 52
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 42
Karol Navrocki Zelenski

Povezane vesti

"Ne pristajemo" Zelenski poslao poruku preko Romana Abramoviča
Foto: EPA | SERGEY BOBYLEV
milijarder u ukrajini

"Ne pristajemo" Zelenski poslao poruku preko Romana Abramoviča

07:42 | 0
"Vraćamo rat na njihovu teritoriju i nećemo stati" Zelenski uputio najjeziviju pretnju Moskvi
Alo!
Besan

"Vraćamo rat na njihovu teritoriju i nećemo stati" Zelenski uputio najjeziviju pretnju Moskvi

20:54 | 0
"Glumiš Ramba preko megafona"! Rusija "zalepila" Zelenskog zbog pisma!
Ilustracija
Udarna poruka iz Moskve

"Glumiš Ramba preko megafona"! Rusija "zalepila" Zelenskog zbog pisma!

16:06 | 0
Savet Zelenskom: "Ukini zabranu pregovora sa Moskvom"
Foto: Shutterstock/ Dmytro Larin
pisao putinu

Savet Zelenskom: "Ukini zabranu pregovora sa Moskvom"

14:50 | 0
"Zelenski, sa ovim se nećeš izvući!" Tramp sprema surovu osvetu, neće oprostiti ismevanje!
Alo!
Opasan potez

"Zelenski, sa ovim se nećeš izvući!" Tramp sprema surovu osvetu, neće oprostiti ismevanje!

15:17 | 0
Komentari (0)

Svet

Haos na nebu Evrope! Turski avioni F-16 ometali avione sa ministrima: Dogodila se vanredna situacija!
Ilustracija

Haos na nebu Evrope! Turski avioni F-16 ometali avione sa ministrima: Dogodila se vanredna situacija!

16:26 | 0
Razmenjuju se nemilosrdni napadi! Teheran preti novim oružjem koje može da poremeti život u Izraelui (FOTO/VIDEO)
Ilustracija

Razmenjuju se nemilosrdni napadi! Teheran preti novim oružjem koje može da poremeti život u Izraelui (FOTO/VIDEO)

16:26 | 0
Putinov najveći strah: Kada mu saradnik "padne" nastaće haos
Foto: EPA | EPA

Putinov najveći strah: Kada mu saradnik "padne" nastaće haos

16:25 | 0
Progon evropejaca protiv Orbanovih saradnika! Mađarska antikorupcijska agencija najavljuje istragu
Ilustracija

Progon evropejaca protiv Orbanovih saradnika! Mađarska antikorupcijska agencija najavljuje istragu

16:21 | 0
Požar progutao 27 autobusa! Ogroman plamen zahvatio depo, sprovedena hitna evakuacija!
Foto: Printscreen/Facebook/Zetatalkw Manatat

Požar progutao 27 autobusa! Ogroman plamen zahvatio depo, sprovedena hitna evakuacija!

16:08 | 0
Noćna mora je neizbežna: Nuklearno oružje bi moglo biti upotrebljeno već ove godine
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Noćna mora je neizbežna: Nuklearno oružje bi moglo biti upotrebljeno već ove godine

16:01 | 0
Putin izdao hitno naređenje! Dve broda su postala najveći prioritet Rusije, i za to postoji dobar razlog
Vladimir Putin

Putin izdao hitno naređenje! Dve broda su postala najveći prioritet Rusije, i za to postoji dobar razlog

15:33 | 0
"Brod tone, molim vas pomozite!" Napadnut brod kod Omana, snimljena akcija spasavanja mornara (VIDEO)
Foto: Printscreen/X/U M A R

"Brod tone, molim vas pomozite!" Napadnut brod kod Omana, snimljena akcija spasavanja mornara (VIDEO)

15:19 | 0
Pala pošiljka od tone heroina! Rekordna zaplena u Poljskoj!
MUP

Pala pošiljka od tone heroina! Rekordna zaplena u Poljskoj!

14:20 | 0
Trampov rat slomio imperiju: Američki generali kažu — Iran je najveći poraz u istoriji SAD
Foto: UkrPictures/Shutterstock

Trampov rat slomio imperiju: Američki generali kažu — Iran je najveći poraz u istoriji SAD

14:19 | 0

Najnovije

Svet

Najčitanije

3min

Videti suze radosnice... Novak Đoković čestitao Zverevu na najvećem uspehu u karijeri (FOTO)

5min

Skandalčina u restoranu slavnog kuvara: Gosti snimii miševe na podu - snimak se munjevito raširio po mrežama

7min

Završio u bolnici, stanje mu se naglo pogoršalo! Drama miljenika navijača Partizana

8min

9 dana nakon što je Mina Kostić primljena u "Lazu", Kasper uradio jedno: Sve je otkriveno!

10min

UŽIVOUkrajinci gađali putnički voz, Rusi na pragu Kramatorska

19min

Haos na nebu Evrope! Turski avioni F-16 ometali avione sa ministrima: Dogodila se vanredna situacija!

19min

UŽIVORazmenjuju se nemilosrdni napadi! Teheran preti novim oružjem koje može da poremeti život u Izraelui (FOTO/VIDEO)

20min

Putinov najveći strah: Kada mu saradnik "padne" nastaće haos

24min

Progon evropejaca protiv Orbanovih saradnika! Mađarska antikorupcijska agencija najavljuje istragu

37min

Požar progutao 27 autobusa! Ogroman plamen zahvatio depo, sprovedena hitna evakuacija!

9H

Šok u Utisku nedelje! Šta bi bilo da je ovo izjavio neki Srbin u Crnoj Gori? Jeziv poziv na nasilje

20H

Pogledajte jezive scene nasilja na skupu blokadera u Frankfurtu: Prebili mladića samo zato što je rekao da je za Vučića (VIDEO)

17H

Totalno razarenje, Rusi upotrebili stravično oružje! Zgrade se ruše, eksplozije odjekuju, stižu zastrašujući snimci (VIDEO)

19H

Oglasio se MMA borac! Evo šta kaže nakon vesti da je njegov brat pretukao Dejanovu ćerku

5H

"Spremamo veliki paket za penzionere" Vučić najavio značajno poboljšanje standarda za najstarije

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

U Bejrutu odata počast stradalom Srbinu Milovanu! General se potresnim rečima oprostio od njega
Prinstcreen

U Bejrutu odata počast stradalom Srbinu Milovanu! General se potresnim rečima oprostio od njega

"Došlo je do zahlađenja odnosa" Zorana Mićanović progovorila o sukobu sa Tijanom Em i Milicom Jokić: "Ja nisam sujetna"
Ata image | Ata Images

"Došlo je do zahlađenja odnosa" Zorana Mićanović progovorila o sukobu sa Tijanom Em i Milicom Jokić: "Ja nisam sujetna"

Srbi objavili cene voća i povrća u Grčkoj: Evo koliko koštaju trešnje, kajsije i lubenice u omiljenom letovalištu

Srbi objavili cene voća i povrća u Grčkoj: Evo koliko koštaju trešnje, kajsije i lubenice u omiljenom letovalištu

Oglasio se Duško Tošić nakon što je uhvaćen u Norinom zagrljaju! Evo šta ima da poruči
Instagram

Oglasio se Duško Tošić nakon što je uhvaćen u Norinom zagrljaju! Evo šta ima da poruči

Plenković ponizio Crnu Goru: Ostalo još samo Tompson da zapeva na Cetinju!
alo
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 100,74 101,05 101,35
CAD CAD 72,43 72,65 72,87
AUD AUD 71,75 71,97 72,19
GBP GBP 135,24 135,65 136,05
CHF CHF 127,63 128,01 128,4

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati