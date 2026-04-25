Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa ratišta koji je izazvao veliku pažnju i brojne komentare. Prema navodima sa Telegram kanala „Radite, braćo!“, jedan ruski vojnik navodno je sam krenuo u napad na grupu ukrajinskih vojnika.

Na snimku se vidi kako se vojnik prikrada rovu u kojem se nalaze pripadnici ukrajinskih snaga. U jednom trenutku iznenada uleće unutra, nakon čega dolazi do kratke, ali intenzivne borbe.

Prema tvrdnjama objavljenim uz video, u tom sukobu trojica ukrajinskih vojnika su poginula, dok su se preostala dvojica predala nakon što su odbacila oružje.

Snimak izazvao brojne reakcije

Ovaj događaj, koji nije nezavisno potvrđen, brzo se proširio internetom i izazvao burne reakcije – od neverice do različitih tumačenja situacije na terenu.

Nastavak borbi na više pravaca

Istovremeno, prema istim izvorima, ruske snage su izvele napade na više privremenih položaja ukrajinskih jedinica.

Navodi se da je u Kostjantinovki pogođen položaj 100. mehanizovane brigade, dok je u Hersonu napadnut položaj 34. komandne brigade.