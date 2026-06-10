Još jednom se pokazalo da među učesnicima blokada i protesta više nisu dominantni studenti, već da se u prvim redovima sve češće mogu videti stariji građani.

Na jednom od nedavnih skupova, uz glasnu tehno muziku i atmosferu koja je više podsećala na žurku nego na protest, pažnju prisutnih privukli su upravo vremešniji učesnici koji su igrali i zabavljali se na ulici.

Zbog ovih snimaka postavlja se pitanje - ko danas zapravo čini okosnicu blokaderskog pokreta?

Pogledajte snimak i procenite sami.

Ovakve scene nisu novost. Na brojnim protestima i okupljanjima poslednjih meseci među najupadljivijim učesnicima često su upravo stariji građani, dok je broj studenata sve manji u odnosu na početak protesta.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li su studentske blokade i dalje studentske?

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