Iako deluje kao osnovna stvar, ispostavilo se da mnogi vozači nisu sigurni da li to rade ispravno.

Šta je mrtvi ugao i zašto je važan

Mrtvi ugao je deo prostora oko vozila koji nije vidljiv u retrovizorima. Upravo zbog toga predstavlja jedan od najčešćih uzroka nezgoda prilikom prestrojavanja i skretanja.

Zato je pravilna provera mrtvog ugla ključna za bezbednu vožnju.

Viralna rasprava: gde zapravo gledati

Diskusija je počela kada je jedna devojka, koja pohađa auto-školu, pitala gde treba gledati prilikom provere mrtvog ugla – kroz zadnje staklo ili kroz bočni prozor.

Njeno pitanje izazvalo je veliki broj odgovora i pokazalo da među vozačima postoji dosta nedoumica.

Najvažnije pravilo: pogled preko ramena

Većina iskusnih vozača složila se oko jednog saveta – pogled preko ramena je obavezan.

Bez obzira na retrovizore, vozač treba da:

okrene glavu ka strani u koju se prestrojava

kratko pogleda kroz bočni prozor

blago pomeri glavu kako bi proširio vidno polje

Ovaj pokret traje svega sekundu, ali može sprečiti ozbiljne nezgode.

Pravilno podešavanje retrovizora

Još jedna česta tema u raspravi bila je greška u podešavanju retrovizora. Mnogi vozači ih podešavaju tako da vide deo svog vozila, što smanjuje pregled.

Ispravno podešeni retrovizori treba da:

prošire vidno polje sa strane

smanje mrtve uglove

omoguće bolji pregled saobraćaja

Gde se još krije mrtvi ugao

Osim iza vozila, mrtvi ugao može nastati i zbog konstrukcije automobila. Posebno su problematični takozvani A stubovi (prednji nosači krova), koji mogu zakloniti pešake ili druga vozila.

Najbezbedniji način vožnje

Stručnjaci ističu da ne postoji samo jedno rešenje. Najbolja praksa je kombinacija:

pravilno podešenih retrovizora

pogleda preko ramena

dodatne pažnje u rizičnim situacijama

Iako deluje kao sitnica, pravilna provera mrtvog ugla može napraviti veliku razliku u vožnji. Upravo ovakve rasprave pokazuju koliko je važno stalno obnavljati znanje i voditi računa o osnovama bezbednosti na putu.