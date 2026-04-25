Iako deluje kao osnovna stvar, ispostavilo se da mnogi vozači nisu sigurni da li to rade ispravno.
Šta je mrtvi ugao i zašto je važan
Mrtvi ugao je deo prostora oko vozila koji nije vidljiv u retrovizorima. Upravo zbog toga predstavlja jedan od najčešćih uzroka nezgoda prilikom prestrojavanja i skretanja.
Zato je pravilna provera mrtvog ugla ključna za bezbednu vožnju.
Viralna rasprava: gde zapravo gledati
Diskusija je počela kada je jedna devojka, koja pohađa auto-školu, pitala gde treba gledati prilikom provere mrtvog ugla – kroz zadnje staklo ili kroz bočni prozor.
Njeno pitanje izazvalo je veliki broj odgovora i pokazalo da među vozačima postoji dosta nedoumica.
Najvažnije pravilo: pogled preko ramena
Većina iskusnih vozača složila se oko jednog saveta – pogled preko ramena je obavezan.
Bez obzira na retrovizore, vozač treba da:
- okrene glavu ka strani u koju se prestrojava
- kratko pogleda kroz bočni prozor
- blago pomeri glavu kako bi proširio vidno polje
Ovaj pokret traje svega sekundu, ali može sprečiti ozbiljne nezgode.
Pravilno podešavanje retrovizora
Još jedna česta tema u raspravi bila je greška u podešavanju retrovizora. Mnogi vozači ih podešavaju tako da vide deo svog vozila, što smanjuje pregled.
Ispravno podešeni retrovizori treba da:
- prošire vidno polje sa strane
- smanje mrtve uglove
- omoguće bolji pregled saobraćaja
Gde se još krije mrtvi ugao
Osim iza vozila, mrtvi ugao može nastati i zbog konstrukcije automobila. Posebno su problematični takozvani A stubovi (prednji nosači krova), koji mogu zakloniti pešake ili druga vozila.
Najbezbedniji način vožnje
Stručnjaci ističu da ne postoji samo jedno rešenje. Najbolja praksa je kombinacija:
- pravilno podešenih retrovizora
- pogleda preko ramena
- dodatne pažnje u rizičnim situacijama
Iako deluje kao sitnica, pravilna provera mrtvog ugla može napraviti veliku razliku u vožnji. Upravo ovakve rasprave pokazuju koliko je važno stalno obnavljati znanje i voditi računa o osnovama bezbednosti na putu.
