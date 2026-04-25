Iako deluje kao osnovna stvar, ispostavilo se da mnogi vozači nisu sigurni da li to rade ispravno.

Šta je mrtvi ugao i zašto je važan

Mrtvi ugao je deo prostora oko vozila koji nije vidljiv u retrovizorima. Upravo zbog toga predstavlja jedan od najčešćih uzroka nezgoda prilikom prestrojavanja i skretanja.

Zato je pravilna provera mrtvog ugla ključna za bezbednu vožnju.

Viralna rasprava: gde zapravo gledati

Diskusija je počela kada je jedna devojka, koja pohađa auto-školu, pitala gde treba gledati prilikom provere mrtvog ugla – kroz zadnje staklo ili kroz bočni prozor.

Njeno pitanje izazvalo je veliki broj odgovora i pokazalo da među vozačima postoji dosta nedoumica.

Najvažnije pravilo: pogled preko ramena

Većina iskusnih vozača složila se oko jednog saveta – pogled preko ramena je obavezan.

Bez obzira na retrovizore, vozač treba da:

  • okrene glavu ka strani u koju se prestrojava
  • kratko pogleda kroz bočni prozor
  • blago pomeri glavu kako bi proširio vidno polje

Ovaj pokret traje svega sekundu, ali može sprečiti ozbiljne nezgode.

Pravilno podešavanje retrovizora

Još jedna česta tema u raspravi bila je greška u podešavanju retrovizora. Mnogi vozači ih podešavaju tako da vide deo svog vozila, što smanjuje pregled.

Ispravno podešeni retrovizori treba da:

  • prošire vidno polje sa strane
  • smanje mrtve uglove
  • omoguće bolji pregled saobraćaja

Gde se još krije mrtvi ugao

Osim iza vozila, mrtvi ugao može nastati i zbog konstrukcije automobila. Posebno su problematični takozvani A stubovi (prednji nosači krova), koji mogu zakloniti pešake ili druga vozila.

Najbezbedniji način vožnje

Stručnjaci ističu da ne postoji samo jedno rešenje. Najbolja praksa je kombinacija:

  • pravilno podešenih retrovizora
  • pogleda preko ramena
  • dodatne pažnje u rizičnim situacijama

Iako deluje kao sitnica, pravilna provera mrtvog ugla može napraviti veliku razliku u vožnji. Upravo ovakve rasprave pokazuju koliko je važno stalno obnavljati znanje i voditi računa o osnovama bezbednosti na putu.