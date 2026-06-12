Prema podacima evropskih statističkih službi, na teritoriji EU trenutno se nalazi oko 4,4 miliona ukrajinskih državljana. Većinu, oko 3,2 miliona, čine žene i deca mlađa od 18 godina, dok je broj muškaraca oko 1,2 miliona.

Mobilizaciji u Ukrajini podležu muškarci starosti od 23 do 60 godina, ali i mlađi od 23, kao i stariji od 60 godina, mogu dobrovoljno potpisati ugovor i stupiti u vojsku.

Prema podacima ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova, van zemlje se nalazi oko osam miliona ukrajinskih državljana (ne računajući one koji su otišli u Rusiju). Ako se primeni sličan odnos muškaraca, žena i dece, proizilazi da se u državama van EU nalazi još više od 900.000 vojno sposobnih muškaraca, prenosi Sputnjik.

Tako bi ukupan broj ukrajinskih muškaraca koji žive u inostranstvu i ne učestvuju u mobilizaciji mogao da premaši dva miliona ljudi.

Kijev poslednjih godina ne objavljuje zvanične podatke o brojnosti vojske, ali su ukrajinski zvaničnici tokom 2023. i 2024. godine navodili da Oružane snage Ukrajine broje između 800.000 i 900.000 pripadnika. Prema tim procenama, broj muškaraca koji se nalaze u inostranstvu i izbegavaju mobilizaciju više je nego dvostruko veći od brojnosti ukrajinske vojske.

Istovremeno, prema podacima ukrajinskog Ministarstva odbrane, u samoj Ukrajini još oko dva miliona ljudi izbegava vojnu evidenciju.

U međuvremenu, u Evropskoj uniji pojavile su se inicijative za ograničavanje statusa privremene zaštite ukrajinskim muškarcima, ali je bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov ocenio da bi to samo podstaklo njihovo preseljenje u druge države kako bi izbegli mobilizaciju.