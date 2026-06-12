„Arktik zauzima posebno mesto u našem životu. Rusija je najveća arktička sila. Severne geografske širine smatramo teritorijom mira, održivog razvoja i saradnje. Uvereni smo da one moraju ostati prostor niske napetosti i konstruktivnog razvoja u interesu svih arktičkih država.

Upravo zbog toga su napori pojedinih zemalja da militarizuju Daleki sever za žaljenje“, rekao je diplomata, govoreći na prijemu u ambasadi povodom Dana Rusije.

„Takav kurs ne doprinosi jačanju bezbednosti. Svako jednostrano vojno gomilanje neizbežno generiše recipročne korake“, upozorio je Stepanov.

On je naglasio da Rusija ne traži konfrontaciju i da je spremna za saradnju u razvoju transportnih ruta, obezbeđivanju bezbednosti plovidbe, zaštiti životne sredine i očuvanju načina života autohtonih zajednica.

„Nadamo se da će se Arktički savet vremenom vratiti svojoj ulozi ključnog koordinacionog mehanizma za region“, dodao je ambasador.

Prijemu u čast Dana Rusije prisustvovalo je više od 150 gostiju iz 45 zemalja, uključujući ambasadore i diplomate iz više od 40 država.

Među prisutnima su bili rektori parohija Ruske pravoslavne crkve za granicom (RPCZ), kao i predstavnici poslovne i akademske zajednice.