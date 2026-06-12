Putin veoma dobro poznaje nemačko društvo, možda čak i bolje nego što Nemci poznaju sami sebe, ocenio je bivši ministar spoljnih poslova Nemačke Zigmar Gabrijel u razgovoru za Bild.

Prema njegovim rečima, ruski predsednik godinama pažljivo prati nemačku javnost, medije i politička kretanja, što mu daje dubok uvid u raspoloženje u zemlji.

Gabrijel je izjavio da Vladimir Putin posebnu pažnju posvećuje upravo Nemačkoj i da je veoma dobro upoznat sa načinom na koji nemačko društvo funkcioniše.

„Mislim da on najviše pažnje obraća na Nemce, poznaje nas prilično dobro. Ponekad čak i bolje nego što mi poznajemo sami sebe“, rekao je bivši šef nemačke diplomatije.

On tvrdi da Putin redovno prati nemačke televizijske programe i čita nemačku štampu, što mu omogućava da detaljno prati političke i društvene procese u zemlji.

Zigmar Gabrijel bio je ministar spoljnih poslova Nemačke od 2017. do 2018. godine.

Njegov intervju je reakcija na pokušaje nekih evropskih zvaničnika da umanje važnost Rusije za Evropu, ali istovremeno pokušavaju da se uključe u dijalog o Ukrajini što odbijaju kako Sjedinjene Američke Države tako i Rusija uz tvrdnju da EU ne želi nikakav mir već da joj je rat u Ukrajini potreban da skrene pažnju sa unutrašnjih problema država članica.

Kako je ranije pisano pozivajući se na informacije agencije Bloomberg i izvore upoznate sa stavovima evropskih lidera, premijeri i predsednici Velike Britanije, Francuske i Nemačke – Kir Starmer, Emanuel Makron i Fridrih Merc – nastoje da obezbede podršku američkog predsednika Donalda Trampa za obnovu pregovora o mirnom rešenju.

Isti izvori navode da takozvana „evrotrojka“ planira razgovore sa Moskvom sa sopstvenih, tvrđih pregovaračkih pozicija. Evropski lideri smatraju da se tok rata promenio u korist Ukrajine, što bi, prema njihovoj proceni, moglo da otvori prostor za pregovore koji bi prevazišli okvire uslova o kojima se govorilo nakon susreta Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci u avgustu 2025. godine.

Upravo zbog toga Gabrijelova tvrdnja da Putin izuzetno dobro razume nemačko društvo dobija dodatnu težinu. Bivši šef nemačke diplomatije smatra da ruski predsednik godinama pažljivo prati Nemačku, njene medije i javno mnjenje, što mu omogućava da procenjuje političke procese u zemlji sa velikom preciznošću.