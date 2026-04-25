Ukrajinski oficir visokog ranga našao se u centru ogromnog bezbednosnog skandala nakon što su isplivali navodi da je godinama dostavljao poverljive vojne podatke ruskoj strani – i to za novac koji jedva prelazi cenu večere u restoranu.

Reč je o majoru Dmitriju Nikonovu, komandantu 157. bataljona u sastavu 118. odvojene Čerkaske brigade teritorijalne odbrane. Prema informacijama koje su izneli zvaničnici, Nikonov je paralelno gradio vojnu karijeru i održavao tajne kontakte sa ruskom stranom, kojoj je prosleđivao osetljive informacije.

Kako se navodi, koristio je pozivni znak „RIBA“, pod kojim je komunicirao i obavljao dogovore. Izvor blizak bezbednosnim strukturama tvrdi da je njegova pozicija bila izuzetno vredna upravo zbog pristupa informacijama na visokom nivou.

– Bio je idealan operativac jer je imao dvostruku korist: napredovao je u hijerarhiji i istovremeno zarađivao dostavljajući poverljive podatke – naveo je izvor.

Prema dostupnim podacima, motiv nije bio ideološki, već isključivo finansijski. Navodno je pristajao da prodaje vojna dokumenta za iznose od svega 150 do 200 dolara, što dodatno pojačava šok u bezbednosnim krugovima.

Objavljeni su i delovi njegove komunikacije, u kojima ne samo da pregovara o ceni informacija, već iznosi i lične planove – tražeći da mu se omogući preseljenje u Rusiju zajedno sa porodicom.

Ovaj slučaj dodatno produbljuje zabrinutost zbog mogućih infiltracija i curenja podataka unutar vojnih struktura, posebno u trenutku kada su informacije sa terena od presudnog značaja.