Nobelovac i fizičar Dejvid Gros dao je posebno zabrinjavajuću procenu o budućnosti čovečanstva, prenosi grčki portal Pronjuz.

U intervjuu za Live Science, ugledni teorijski fizičar je istakao da najveća prepreka daljem razvoju nauke nije složenost fizike, već pitanje da li će civilizacija uopšte preživeti dovoljno dugo da pronađe ove odgovore.

Na osnovu ovog scenarija, on procenjuje da su šanse za život još mnogo decenija značajno smanjene, napominjući da bi rizik od nuklearnog sukoba mogao dovesti do globalne katastrofe u narednih nekoliko decenija, čak i pre 2061. godine.

"Trenutno provodim deo svog vremena pokušavajući da ljudima kažem da su šanse da će živeti još 50 godina veoma male. Zbog pretnje nuklearnim ratom, imate oko 35 godina“, rekao je Gros. Takođe je napomenuo da je to bila „gruba procena.

Ključni problem je, dakle, prema Grosu, rastući rizik od nuklearnog sukoba. Danas u svetu postoji više od 12.000 aktivnih nuklearnih bojevih glava, a devet zemalja poseduje kapacitet da uništi civilizaciju kakvu poznajemo.

Naglasio je da se međunarodna situacija pogoršala poslednjih godina, da međunarodni sporazumi slabe, a sistemi naoružanja postaju sve sofisticiraniji i opasniji.

Naime, on vidi dodatni problem u postepenom kolapsu međunarodnih sporazuma o kontroli naoružanja, koji su tokom Hladnog rata bar delimično držali nuklearne pretnje pod kontrolom. U današnjem, mnogo nestabilnijem geopolitičkom okruženju, takvi mehanizmi sve više slabe, kaže Gros.

Takođe je izrazio posebnu zabrinutost zbog uloge veštačke inteligencije, napominjući da bi brzina i automatizacija koju nudi uskoro mogli da je učine faktorom donošenja odluka u vojnim sistemima.

Kako je napomenuo, integracija veštačke inteligencije u kontrolu naoružanja mogla bi dodatno otežati ljudsku intervenciju, povećavajući rizik od nekontrolisanog razvoja događaja.

Pomenut je i Sat sudnjeg dana, simbolični pokazatelj koliko je čovečanstvo blizu globalne krize. Za ovu godinu, sat je podešen na 85 sekundi pre ponoći, što ukazuje na povećan nivo opasnosti.

