Estonski premijer Kristen Mihal izašao je sa drskim predlogom da se uvedu carine na robu iz Rusije za potrebe finansiranja obnove Ukrajine. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev je uzvratio predlogom da i Rusija u tom slučaju simetrično odgovori.

Prema rečima estonskog zvaničnika, ta tema se već razmatra. On je dodao da blokirana ruska sredstva na Zapadu neće biti dovoljna za obnovu Ukrajine.

Poljski mediji su nedavno objavili, pozivajući se na procenu jednog analitičkog instituta, da bi posle sukoba u Ukrajini za obnovu te zemlje navodno bilo potrebno oko 600 milijardi dolara u periodu od 10 godina.

EU može da očekuje simetričan odgovor

„Premijer super države Estonije predložio je da se uvedu carine na robu iz Rusije za potrebe finansiranja ‘obnove’ nekakve Ukrajine. U tom slučaju treba odgovoriti istom merom. Uvesti nove takse na robu koja se iz Rusije izvozi u EU, uključujući đubrivo, za potrebe finansiranja ruskog vojno-industrijskog kompleksa“, rekao je Medvedev.

Od početka Specijalne vojne operacije, EU i zemlje G7 zamrzle su skoro polovinu deviznih rezervi Rusije: oko 300 milijardi evra. Više od 200 milijardi nalazi se u Evropskoj uniji, uglavnom na računima belgijske kompanije „Juroklir“, jednog od najvećih svetskih klirinških i obračunskih sistema.