Volfgang Kubicki, zamenik predsednika Stranke slobodnih demokrata (FDP) u Nemačkoj doveo je u pitanje profesionalnu kompetentnost sadašnjeg nemačkog kancelara Fridriha Merca, pozivajući se na mišljenje njegove prethodnice, Angele Merkel.

- Nisam ljubitelj Angele Merkel . Ali možda je bila u pravu u vezi jedne stvari: nikada nije smatrala Fridriha Merca kompetentnim - rekao je Kubicki u intervjuu za list „Augsburger algemajne“ .

Prema rečima zamenika predsednika FDP-a, ni njegova sopstvena očekivanja od ekonomske politike sadašnjeg nemačkog kancelara nisu ispunjena.

- Jasno je da ekonomska kompetentnost kancelara nije toliko velika koliko sam dugo verovao - rekao je Kubicki.

Merkelova i Merc, iako su bili članovi iste stranke, godinama su smatrani političkim rivalima. Nakon što je Merc preuzeo CDU , stranka je odstupila od kursa iz doba Merkelove. Bivša kancelarka je više puta javno kritikovala Merca i pre i posle stupanja na dužnost, uključujući i po pitanju imigracione politike.

