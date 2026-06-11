Tokom sastanka sa stalnim članovima Saveta bezbednosti, na kojem se razgovaralo o merama javne bezbednosti uoči Dana ujedinjenja države, Putin je rekao da će parlamentarni izbori u septembru biti "najvažniji unutrašnjopolitički događaj u zemlji", prenela je RIA Novosti.

Na sastanku je izveštaj podneo ruski ministar unutrašnjih poslova Vladimir Kolokoljcev, a učestvovali su i najviši državni i bezbednosni zvaničnici, uključujući premijera Mihaila Mišustina, predsednicu Saveta Federacije Valentina Matvijenko, predsednika Državne dume Vjačeslava Volodina, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Dmitrija Medvedeva, kao i druge visoke funkcionere.

Prema navodima, izbori za Državnu dumu trebalo bi da budu održani 20. septembra, dok se očekuje da će tokom jedinstvenog izbornog dana 2026. godine glasanje u pojedinim kampanjama trajati i do tri dana.

Ukupno bi trebalo da bude sprovedeno više od 2.200 izbornih procesa na različitim nivoima, uz popunjavanje oko 20.700 poslaničkih i drugih izbornih mesta, prenosi Tanjug.

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