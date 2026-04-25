Vladimir Žirinovski, čovek poznat po oštrim nastupima i bez dlake na jeziku, imao je i potpuno drugačiju stranu koju javnost retko kada vidi. Upravo na to podsetio je Dmitrij Medvedev, koji je podelio lično iskustvo koje ga je, kako kaže, potpuno zateklo.

Govoreći u dokumentarnom filmu posvećenom 80. godišnjici rođenja osnivača LDPR-a, Medvedev je opisao trenutak kada se Žirinovski, daleko od političke arene, pretvorio u nekoga koga je teško povezati sa njegovim javnim imidžom.

Prema njegovim rečima, sve se dogodilo tokom jednog neformalnog okupljanja u Zavodovu, gde je Žirinovski pozvao lidere svih poslaničkih frakcija iz Državne dume na odmor.

– Išli smo na pecanje. I Vladimir Volfovič je uspeo da upeca zaista veliku ribu. Ono što me je iznenadilo bio je njegov izraz lica. Od tog čvrstog, energičnog političara, koji je znao da bude veoma oštar, u sekundi se pretvorio u dete. Imao je oči potpuno srećnog deteta – prisetio se Medvedev.

Ta scena, kako kaže, ostavila je snažan utisak jer je pokazala koliko se iza političke figure krije drugačija, ljudska dimenzija.

O Žirinovskom je govorio i fotograf Aleksandar Sivov, koji je godinama radio sa njim. On je otkrio zanimljive detalje iz svakodnevice lidera LDPR-a.

Prema njegovim rečima, Žirinovski je u službenom automobilu uvek imao veliki sat, što je simbolizovalo njegovu opsednutost tačnošću i disciplinom. Takođe, za razliku od mnogih političara, nije koristio pametne telefone, što dodatno govori o njegovim navikama.

Dana 25. aprila obeleženo je 80 godina od rođenja ovog kontroverznog političara, koji je ostao upamćen po eksplozivnom govoru i izjavama koje su često izazivale buru reakcija.

Posle njegove smrti, mnoge njegove reči počele su da se tumače kao proročanstva. Upravo zbog toga dobio je nadimak „Vovanaga“, jer su mu se pojedine procene kasnije poklopile sa stvarnim događajima.

Između ostalog, pripisuju mu se i ranija upozorenja na pokretanje vojne operacije i mobilizaciju u Rusiji, što je dodatno podgrejalo percepciju da je često gledao dalje od trenutka u kojem govori.