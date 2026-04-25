Vladimir Žirinovski, ruski političar i državnik, osnivač i lider Liberalno-demokratske partije Rusije (LDPR), rođen je 25. aprila 1946. godine.
Rođen je 25. aprila 1946. godine u Alma-Ati, tadašnjem Kazahstanu (Sovjetski Savez). Diplomirao je na Moskovskom državnom univerzitetu po studijskom programu za pravo, a potom je magistrirao na Univerzitetu u Parizu i doktorirao u Sovjetskoj akademiji nauka.
Zagovarao je širenje ruskog uticaja u bivšim sovjetskim republikama.
Podržavao je snažnu centralnu vlast i vojnu moć Rusije. Bio je kandidat na svim predsedničkim izborima u Rusiji od 1991. do 2018. godine. Vladimir Žirinovski je nekoliko puta boravio u Srbiji i imao je kontakte sa predsednikom SRS dr Vojislavom Šešeljem.
Vladimir Žirinovski je preminuo 6. aprila 2022. godine u Moskvi, ostavljajući iza sebe neizbrisivu političku ostavštinu.
Bio je poznat po antisovjetskim i antizapadnim izjavama, ali je često pravio i predviđanja koja su se pokazala kao tačna.
Predviđanja koja su se ostvarila
- Kriza u Ukrajini i aneksija Krima (2014.) – Još početkom 1990-ih, Žirinovski je javno govorio da će Rusija povratiti teritorije bivšeg SSSR-a, uključujući Krim.
- Rusko uplitanje u sirijski konflikt – Više puta je predviđao da će Rusija koristiti vojnu silu u Siriji kako bi očuvala geopolitički uticaj.
- Povećanje tenzija sa Zapadom – Već u 1990-im, upozoravao je na zaoštravanje odnosa Rusije sa SAD i NATO-om, što je postalo očigledno u narednim decenijama.
- Politički pad Boris Jelcina – Predviđao je da će Jelcinov period biti nestabilan i da će Rusija tražiti “čvrstu ruku” u vođstvu, što se ostvarilo dolaskom Vladimira Putina.
- Predviđao je da će bivše sovjetske republike razviti snažne nacionalističke pokrete i da Rusija neće moći da kontroliše sve teritorije.
- Predviđao je oružani sukob u Čečeniji i upozoravao da će separatistički pokreti izazvati krvoproliće.
- Upozoravao je da će Rusija, ako ostane slaba politički i ekonomski, morati da se osloni na vojnu moć kako bi zadržala status supervelike sile.
- Predviđao je da će energetski resursi (nafta, gas) postati glavni alat ruske spoljne politike.
- Predviđao je jačanje Kine, ali i rivalitet s njom zbog teritorijalnih i geopolitičkih interesa.
- Predviđao je da će Iran postati centralna sila u regionu, ali da će njegov nuklearni program izazvati konflikte sa Zapadom.
- Žirinovski je tvrdio da će nestabilnost u Iraku, Siriji i Jemenu stvoriti vakuum koji Rusija i regionalne sile (Iran, Turska) mogu popuniti.
