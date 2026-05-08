Lider LDPR Vladimir Žirinovski, koji je preminuo u aprilu 2022. godine, najavio je rat na Bliskom istoku još 2019. godine.

- Na Bliskom istoku će se odvijati takvi događaji da će svi zaboraviti šta je Ukrajina - kazao je Žirinovski.

Agresija na Iran

Sjedinjene Američke Države veruju da su blizu postizanja memoranduma o razumevanju sa Iranom, kojim bi se okončao rat.

Katar takođe tvrdi da postoji "velika šansa" za diplomatsko rešenje krize na Bliskom istoku, uz učešće drugih aktera u regionu.

S druge strane, Teheran ističe da još razmatra američki predlog za okončanje sukoba i poruke Pentagona prenete posredstvom Pakistana.

Za to vreme, u Libanu je najmanje troje civila poginulo u izraelskim napadima na položaje Hezbolaha na jugu zemlje.