Ido Netanjahu je na FPZG stigao na poziv profesora Borisa Havela u sklopu kolegijima "Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism".

Kako prenose hrvatski mediji, na Fakultet je došao u pratnji obezbeđenja, a na nakon što je završio predavanje, dočekao ga je veliki crni "mercedes"/ S njime je bio i izraelski ambasador u Hrvatskoj Garim Koren.

Cilj kolegijuma je, kako stoji na stranici Fakulteta, upoznati studente s interakcijom Jevreja i Arapa na Bliskom istoku od vremena Prve alije (jevrejske imigracije u Palestinu) i rođenja cionizma kao organizovanog političkog pokreta do danas.

Klub studenata FPZG-a saopštio je da je Ido Netanjahu po po zvanju lekar i dramaturg i nije, kažu, stručan za spoljnu politiku.

"Brat je osobe za kojom je Međunarodni krivični sud raspisao poternicu zbog ratnih zločina. Uprkos tome, profesor Havel ga je doveo na predavanje kao nenajavljenog gostujućeg predavača.Za našom je katedrom legitimisao genocidnu retoriku cionističkog režima", naveli su iz ovog studentskog kluba.

Klub studenata Fakulteta političkih nauka, navodi da, "izražava zgražanje i apsolutnu osudu gostujućeg predavanja Ida Netanjahua...."., a za profesora Havela da je "nakon svog prethodnog skandaloznog seksističkog komentara prema novinarki Maji Sever odlučio da podigne lestvicu na jedn novi, sasvim zapanjujući nivo".

"Naš fakultet se, kao i drugi fakulteti u Hrvatskoj, pravi neutralnim u ovom genocidu. Uprkos tome, omogućava da se cionistički glasovi poput profesora Havela šire u javni prostor dok se uporno ćuti na stravičnu agresiju koja se događa pred našim očima", naveli su studenti i dodali:

"Mi na to ne pristajemo. Ne pristajemo na normalizaciju genocida i poricanje palestinskih žrtava, kao ni na optužbe za antisemitizam usmerene protiv svih onih koji se usude da kritikuju genocid izraelske države, čijem je čelu Idoin brat, Bendžamin Netanjaju".

Oni su pozvali Fakultet da "nedvosmisleno osudi ovaj sramotan čin i spreči dalje ponavljanje predavanja poput ovog kojem smo svedočili".

"Za studentske se događaje na fakultetu detaljno proveravaju svi detalji kroz proceduru odobrenja zahteva za korištenje dvorana, a ambasador Države Izrael, koja vrši genocid nad Palestincima, slobodno se šeta hodnicima našeg fakulteta bez da iko zna o tome", naveli su studenti i dodali:

"Ne pristajemo na ovakav tretman i zahtevamo od uprave da odmah prekine svaki oblik saradnje sa Ambasadom Države Izrael".