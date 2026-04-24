- Nisam se bavio politikom pre predsedništva i neću se njome baviti ni posle - rekao je Emanuel Makron tokom razgovora sa studentima u grčko-kiparskoj administraciji.

Makron se osvrnuo i na izazove svog poslednjeg mandata.

- Najteže je nakon devet godina to što morate da zadržite ono što ste dobro uradili i pokušate da idete dalje, ali ponekad morate da se vratite stvarima koje niste dobro uradili - rekao je.

Dodao je da je usklađivanje postignutog sa nedovršenim reformama bio najteži deo njegovog poslednjeg mandata.

Povodom neformalnog sastanka Evropskog saveta u četvrtak i petak, Makron je otputovao u Nikoziju, gde ga je primio Nikos Hristodulidis, lider grčko-kiparske administracije, koja trenutno predsedava Evropskom unijom.

